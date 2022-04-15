Нью-Йорк рассматривается в качестве места проведения прощального боя Фёдора Емельяненко

Короткая ссылка
Президент Bellator Скотт Кокер рассказал, где может пройти прощальный поединок легендарного российского бойца смешанного стиля Фёдора Емельяненко.
Нью-Йорк рассматривается в качестве места проведения прощального боя Фёдора Емельяненко
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Скорее всего, прощальный бой Фёдора пройдёт не в России, потому что… Как можно что-то планировать? Как можно определить дату, учитывая, что все так быстро меняется? Мы должны найти какую-то нейтральную территорию», — цитирует Кокера Sport24.

По его словам, он каждый день размышляет над местом проведения боя. При этом промоутер отмечает, что арена и город должны быть сопоставимы по своему масштабу с заслугами 45-летнего спортсмена.

«И я не хочу это делать в каком-нибудь месте, которое будет маленьким и всё такое…Я хочу сделать что-то большое для него. Нью-Йорк? Да, это один из вариантов», — сказал Кокер.

За свою карьеру Емельяненко одержал 40 побед, потерпел шесть поражений, а также один его бой был признан не состоявшимся. В своём последнем поединке на турнире Bellator 269 в Москве, который состоялся 23 октября 2021 года, россиянин нокаутировал в первом раунде американца Тимоти Джонсона.

Ранее сообщалось, что Емельяненко будет секундантом Вадима Немкова в финале Гран-при Bellator в полутяжёлом весе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить