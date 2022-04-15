Нью-Йорк рассматривается в качестве места проведения прощального боя Фёдора Емельяненко

Президент Bellator Скотт Кокер рассказал, где может пройти прощальный поединок легендарного российского бойца смешанного стиля Фёдора Емельяненко.

«Скорее всего, прощальный бой Фёдора пройдёт не в России, потому что… Как можно что-то планировать? Как можно определить дату, учитывая, что все так быстро меняется? Мы должны найти какую-то нейтральную территорию», — цитирует Кокера Sport24.

По его словам, он каждый день размышляет над местом проведения боя. При этом промоутер отмечает, что арена и город должны быть сопоставимы по своему масштабу с заслугами 45-летнего спортсмена.

«И я не хочу это делать в каком-нибудь месте, которое будет маленьким и всё такое…Я хочу сделать что-то большое для него. Нью-Йорк? Да, это один из вариантов», — сказал Кокер.

За свою карьеру Емельяненко одержал 40 побед, потерпел шесть поражений, а также один его бой был признан не состоявшимся. В своём последнем поединке на турнире Bellator 269 в Москве, который состоялся 23 октября 2021 года, россиянин нокаутировал в первом раунде американца Тимоти Джонсона.

Ранее сообщалось, что Емельяненко будет секундантом Вадима Немкова в финале Гран-при Bellator в полутяжёлом весе.