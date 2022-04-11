Емельяненко будет секундантом Немкова в финале Гран-при Bellator

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Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков рассказал, что его секундантом на бой финала Гран-при с американцем Кори Андерсоном будет Фёдор Емельяненко.
Емельяненко будет секундантом Немкова в финале Гран-при Bellator
  • РИА Новости

«Фёдор прилетит. Он будет всё грамотно подсказывать, где не нужно суетиться. Всё будет как нужно. Должен был ещё быть Валентин Молдавский, но он заболел в последний момент», — приводит слова Немкова ТАСС.

1 апреля Емельяненко покинул Союз ММА России из-за несогласия с деятельностью руководства организации.

Напомним, что российский спортсмен проведёт бой с Андерсоном 16 апреля на турнире Bellator 277. Победитель получит $1 млн.

Ранее Немков рассказал, что его бой с Андерсоном в финале Гран-при Bellator могли отменить.

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