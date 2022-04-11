Емельяненко будет секундантом Немкова в финале Гран-при Bellator
- РИА Новости
«Фёдор прилетит. Он будет всё грамотно подсказывать, где не нужно суетиться. Всё будет как нужно. Должен был ещё быть Валентин Молдавский, но он заболел в последний момент», — приводит слова Немкова ТАСС.
1 апреля Емельяненко покинул Союз ММА России из-за несогласия с деятельностью руководства организации.
Напомним, что российский спортсмен проведёт бой с Андерсоном 16 апреля на турнире Bellator 277. Победитель получит $1 млн.
Ранее Немков рассказал, что его бой с Андерсоном в финале Гран-при Bellator могли отменить.