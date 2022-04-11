Немков рассказал, что его бой с Андерсоном в финале Гран-при Bellator могли отменить

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Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков заявил, что его бой в финале Гран-при с американцем Кори Андерсоном могли отменить из-за политической ситуации.
Немков рассказал, что его бой с Андерсоном в финале Гран-при Bellator могли отменить
  • РИА Новости

«Мой бой был под вопросом. Даже не то что под вопросом, были какие-то подводные камни. Но в итоге додавил, бой решили оставить. У нас всё-таки не просто бой, у нас финал Гран-при, и этот Гран-при нужно заканчивать», — приводит слова Немкова ТАСС.

Напомним, что российский спортсмен проведёт бой с Андерсоном 16 апреля на турнире Bellator 277. Победитель получит $1 млн.

Ранее Немков отреагировал на поражение российского бойца смешанного стиля Петра Яна от американца Алджэмейна Стерлинга в поединке за титул UFC в легчайшем весе.

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