Немков рассказал, что его бой с Андерсоном в финале Гран-при Bellator могли отменить

Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков заявил, что его бой в финале Гран-при с американцем Кори Андерсоном могли отменить из-за политической ситуации.

«Мой бой был под вопросом. Даже не то что под вопросом, были какие-то подводные камни. Но в итоге додавил, бой решили оставить. У нас всё-таки не просто бой, у нас финал Гран-при, и этот Гран-при нужно заканчивать», — приводит слова Немкова ТАСС.

Напомним, что российский спортсмен проведёт бой с Андерсоном 16 апреля на турнире Bellator 277. Победитель получит $1 млн.

Ранее Немков отреагировал на поражение российского бойца смешанного стиля Петра Яна от американца Алджэмейна Стерлинга в поединке за титул UFC в легчайшем весе.