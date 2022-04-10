Немков считает, что в UFC должны организовать третий бой между Яном и Стерлингом

Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков отреагировал на поражение российского бойца смешанного стиля Петра Яна от американца Алджэмейна Стерлинга в поединке за титул UFC в легчайшем весе.

«Однозначно нужно организовывать третий поединок. Ведь в этом весе нет прям явного претендента. По-любому надо делать третий бой, чтобы окончательно закрыть все вопросы», — приводит слова Немкова «Матч ТВ».

По его мнению, сам минувший поединок вышел равным, а Пётр достаточно поздно начал демонстрировать свой уровень. Немков также признался, что не был удивлён победе Стерлинга.

«Он был в хорошей форме, психологически хорошо держался. Стерлинг давно дерётся на высоком уровне, его нельзя было списывать со счетов. Хотя все говорили, что Петя победит в одну калитку. Думаю, Стерлинг сделал работу над ошибками по итогам их первой встречи», — подчеркнул Немков.

Ян раздельным решением судей проиграл Стерлингу в соглавном бою на турнире UFC 273 в Джексонвилле.

Напомним, что это уже второй поединок между бойцами. Первый бой состоялся в марте 2021 года. Тогда Ян нанёс Стерлингу запрещённый удар коленом в голову и потерял чемпионский пояс из-за дисквалификации. Титул же был присуждён американцу.

Ранее бывший боец смешанных единоборств Олег Тактаров допустил, что в судейском решении по бою Ян — Стерлинг был политический подтекст.