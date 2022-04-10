Немков считает, что в UFC должны организовать третий бой между Яном и Стерлингом

Короткая ссылка
Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков отреагировал на поражение российского бойца смешанного стиля Петра Яна от американца Алджэмейна Стерлинга в поединке за титул UFC в легчайшем весе.
Немков считает, что в UFC должны организовать третий бой между Яном и Стерлингом
  • Gettyimages.ru

«Однозначно нужно организовывать третий поединок. Ведь в этом весе нет прям явного претендента. По-любому надо делать третий бой, чтобы окончательно закрыть все вопросы», — приводит слова Немкова «Матч ТВ».

По его мнению, сам минувший поединок вышел равным, а Пётр достаточно поздно начал демонстрировать свой уровень. Немков также признался, что не был удивлён победе Стерлинга.

«Он был в хорошей форме, психологически хорошо держался. Стерлинг давно дерётся на высоком уровне, его нельзя было списывать со счетов. Хотя все говорили, что Петя победит в одну калитку. Думаю, Стерлинг сделал работу над ошибками по итогам их первой встречи», — подчеркнул Немков.

Ян раздельным решением судей проиграл Стерлингу в соглавном бою на турнире UFC 273 в Джексонвилле.

Напомним, что это уже второй поединок между бойцами. Первый бой состоялся в марте 2021 года. Тогда Ян нанёс Стерлингу запрещённый удар коленом в голову и потерял чемпионский пояс из-за дисквалификации. Титул же был присуждён американцу.

Ранее бывший боец смешанных единоборств Олег Тактаров допустил, что в судейском решении по бою Ян — Стерлинг был политический подтекст.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить