Нурмагомедов: хочу организовать бой между дос Сантосом и Фёдором Емельяненко

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов заявил, что хочет организовать поединок между Джуниором дос Сантосом и Фёдором Емельяненко.

«У нас хорошие новости для дос Сантоса. Если он победит, я хочу организовать бой между ним и Фёдором Емельяненко. Но сейчас ему нужно сосредоточиться на де Кастро. В пятницу у него будет тяжёлый соперник», — заявил Нурмагомедов на пресс-конференции Eagle FC.

Бывший боец UFC дос Сантос проведёт поединок с Йорганом де Кастро в рамках главного поединка Eagle FC 47. Турнир пройдёт в ночь с 20 на 21 мая на FLXCast Arena в Майами (США).

Ранее Нурмагомедов ответил на предложение Фергюсона принять участие в реалити-шоу TUF.

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