Уайт планирует организовать поединок между Махачевым и Дариушем

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт сообщил, что хочет организовать поединок между российским бойцом смешанных единоборств (MMA) Исламом Махачевым и американцем Бенилом Дариушем.
Уайт планирует организовать поединок между Махачевым и Дариушем
  • AP

«Пока нет решения, но я хочу организовать поединок между Махачевым и Дариушем», — цитирует Уайта ESPN.

Российский боец 26 февраля одержал победу над американцем Бобби Грином на UFC Fight Night. Махачев выиграл техническим нокаутом в первом раунде.

На счету Махачева 22 победы и одно поражение в ММА. В активе Дариуша 21 победа, четыре поражения и одна ничья.

Ранее Уайт сообщил, что рассмотрит идею провести бой между бывшими чемпионами в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

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