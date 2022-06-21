Менеджер: Хабиб может вернуться и стать чемпионом UFC в среднем весе уже сегодня

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Менеджер бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз оценил возвращение своего клиента в октагон.

«Хабиб сейчас весит 90,7 кг. Если он сбросит вес до 84 кг, он остановит Исраэля Адесанью за три раунда — это моё мнение. Хабиб может вернуться и стать чемпионом UFC в среднем весе уже сегодня», — цитирует менеджера Fight Time.

Напомним, что Хабиб завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над Джастином Гэтжи и третьей защиты титула. Он заявил, что решение принял из-за просьбы своей мамы. После боя спортсмен не мог сдержать слёз. Победа для Хабиба стала 29-й в 29 поединках.

Ранее Хабиб Нурмагомедов прокомментировал решение Забита Магомедшарипова завершить карьеру.

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