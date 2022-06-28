Жертвы глобализации смешанных единоборств: почему гегемония США в UFC подошла к концу

В последние годы позиции США в Абсолютном бойцовском чемпионате заметно ослабли. Лидирующие позиции в своих дивизионах UFC занимают преимущественно иностранные бойцы, а титулы всё чаще разыгрываются в поединках без участия американцев. При этом с 2020 года родоначальники MMA ни разу не удерживали пояса более чем в трёх категориях одновременно, хотя ещё в 2014 году лидировали в восьми из девяти. С чем связано окончание эпохи тотального доминирования — в материале RT.

В мае 2014 года американские смешанные единоборства находились на пике своего развития. Родоначальники MMA не только владели поясами в восьми из девяти весовых категориях UFC, но и располагали рядом суперзвёздных бойцов, способных оставаться на вершине ещё долгое время. В наилегчайшей царствовал будущий рекордсмен промоушена по числу защит Деметриус Джонсон, в средней — Крис Вайдман, свергнувший самого Андерсона Силву, а в тяжёлой и полутяжёлой — легендарные Кейн Веласкес и Джон Джонс. Единственный женский титул принадлежал Ронде Раузи, к тому моменту уже успевшей стать символом боевых искусств. А ведь ещё были добившийся огромного прогресса Ти Джей Диллашоу, ярчайший Энтони Петтис и Джонни Хендрикс, чуть было не победивший в титульном бою Жоржа Сен-Пьера. И тогда было сложно представить, что за восемь лет число чемпионов из США сократится более чем вдвое.

На начало 2022 года в UFC значилось всего трое действующих обладателей трофеев из Америки. У женщин в минимальном весе на вершине пребывала Роуз Намаюнас, в легчайшем — Джулиана Пенья, а в аналогичном у мужчин — Алджэмейн Стерлинг, в чьей легитимности многие сомневались. Виной тому было спорное решение руководства лиги, отдавшего ему титул по итогам скандальной схватки с Петром Яном. Тогда россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову, и звание перешло к сопернику по схватке впервые в истории организации. После этого Funk Master долго уклонялся от встречи с россиянином, ссылаясь то на травмы, то на проблемы с подготовкой, благодаря чему нажил себе немало хейтеров.

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Кроме того, были сомнения и в отношении Пеньи. Нет, триумфа в битве с Амандой Нуньес она добилась по всем правилам, но вопросы вызывало то, насколько долго она сумеет удерживать пояс. Как и Стерлингу ранее, ей предстоит провести тяжелейший реванш, в котором она не выглядит фаворитом. Ведь провал бразильянки многие связывают с недооценкой противника и недостатком концентрации во время сражения. И крайне маловероятно, что она допустит такие ошибки два раза подряд.

Тем не менее это был не худший результат для США за последние годы. В августе 2020-го в UFC титулом владел всего один местный боец — Стипе Миочич, отстоявший его в реванше с соотечественником Дэниелом Кормье, и это при том, что на начало года их было втрое больше. Однако Джон Джонс решил перейти в тяжёлый вес и оставил пояс в дивизионе до 93 кг, а несколькими месяцами ранее Генри Сехудо объявил о завершении карьеры. И с тех пор американцы так и не смогли толком восстановить позиции.

В настоящий момент компанию Стерлингу и Пенье составляет лишь Карла Эспарза — первая в истории чемпионка в минимальной категории. В мае она в предельно скучной и незрелищной схватке одержала спорную победу над Намаюнас и вернула себе титул, которым до этого владела 2612 дня назад. До настоящего момента такое не удавалось никому из бойцов UFC.

Однако успех Эспарзы никоим образом не изменил положение дел, ведь она взяла верх над соотечественницей. И уж точно не стал поводом для оптимизма и предвестником успехов в других категориях. Ведь проблема американских бойцов заключается в том, что с годами они в целом перестали доминировать в MMA.

Для этого достаточно обратить внимание на действующих претендентов на пояса. На данный момент в топ-5 рейтинга значатся 25 американцев (не считая чемпионов), при этом трое из них являются первыми претендентами. Но если Ти Джей Диллашоу и Макс Холлоуэй имеют высокие шансы на успех в титульных поединках, то Джаред Каннонир кажется явным андердогом в противостоянии с Исраэлем Адесаньей. Да, в скором времени возможность вновь побороться за трофей может получить и Энтони Смит, но для этого ему надо взять верх над Магомедом Анкалаевым. А это кажется маловероятным.

Для сравнения, в мае 2014-го в элитную группу в своих категориях входило на два бойца из США больше. Вкупе с восемью обладателями поясов разница становится существенной, а если вспомнить, что на тот момент в UFC значилось на три женских дивизиона меньше, — и вовсе колоссальной. По сути, установить тотальную гегемонию американцам мешал лишь Жозе Алдо — самый «долгоиграющий» чемпион в истории полулёгкого дивизиона, справиться с которым не могли ни Чэд Мендес, ни Фрэнки Эдгар. Однако этот вес можно считать одним из самых неудобных для местных спортсменов. Более чем за 11 лет его существования стать там сильнейшим сумел лишь один «звёздно-полосатый» в лице Холлоуэя, пусть и продержался аж три года.

Так в чём же причина такого падения результатов бойцов из США? Одна из них заключается в пресловутой смене поколений. Кормье и Сехудо завершили карьеру, Веласкеса и Вайдмана замучили травмы, Джонс так и не сумел справиться со своими внутренними демонами, а Джонсон рассорился с боссами и был обменян в ONE FC. При этом достойная смена так и не подросла. Вследствие этого местным болельщикам приходится наблюдать, как титул в полутяжёлом весе между собой разыгрывают чех Иржи Прохазка и бразилец Гловер Тейшейра, а в наилегчайшем грядёт четвёртая серия противостояния между Дейвесоном Фигередо и мексиканцем Брэндоном Морено.

Будь в строю хотя бы часть из вышеназванных бойцов, один-два лишних пояса вполне могли принадлежать США. Как минимум в категории до 93 кг, где пока так и не появилось достойных оппонентов Джонсу или Кормье. Подтверждением тому является недавнее чемпионство Тейшейры. В 2014 году он бился за трофей, но уступил и выпал из элиты, а вернуться в неё смог лишь после ухода легендарных противников. И причина далеко не в прогрессе самого Гловера, к этому моменту уже разменявшему пятый десяток. Просто уровень конкуренции стал заметно ниже. Отсюда и триумф того же Яна Блаховича, несколько лет назад не имевшего стабильного места в топ-5.

Особо удивительной представляется ситуация в среднем дивизионе, где американцы не боролись за титул с октября 2016 года. Тогда Дэн Хендерсон неоднозначным судейским решением уступил Майклу Биспингу, после чего за него сражались сплошь иностранцы. Да, можно вспомнить поединок Исраэля Адесаньи с Келвином Гастелумом, но тогда на кону стояло лишь временное звание.

Однако не всегда проблемы американских спортсменов можно объяснить старением бывших лидеров и болезненной сменой поколений. В ряде дивизионов США по-прежнему располагают внушительным представительством, но при этом не могут добраться до трона. И в этих случаях причиной стоит назвать глобализацию MMA, за последние годы сделавших огромный шаг в развитии. Смешанные единоборства обрели такую популярность, что интерес к ним в мире стал расти, а звёзды начали появляться далеко за границами их родины.

Несомненно, в UFC и ранее были чемпионы из-за рубежа. Если не брать в расчёт триумфаторов отдельных турниров конца прошлого века, то первым из них стал голландец Бас Руттен, победивший Кевина Рэндлмана в 1999 году. И хотя в будущем такого же успеха добился белорус Андрей Орловский, долгое время достойную конкуренцию местным навязывали лишь бразильцы и канадцы. И лишь в 2015 году география понемногу начала расширяться. С разницей в девять месяцев титулы взяли полька Йоанна Йенджейчик и ирландец Конор Макгрегор. И как оказалось, это стало началом полномасштабной революции.

В течение следующих шести с половиной лет титулы UFC доставались бойцами из девяти разных стран, чьи представители ранее никогда не брали трофеев. Нигерию на карту промоушена нанёс Камару Усман, Австралию — Роберт Уиттакер, Киргизию — Валентина Шевченко, а Хабиб Нурмагомедов с Петром Яном стали первыми неоспоримыми обладателями поясов из России. И в этот момент уже стало понятно, что безраздельному доминированию США в крупнейшей лиге мира пришёл конец.

Уже сейчас в топ-5 больше иностранцев, чем американцев. И хотя по общему числу бойцов США по-прежнему превосходят всех конкурентов в разы, количество уже не переходит в качество. Так, лишь 10% местных спортсменов находятся на лидирующих позициях в своих категориях, в то время как у России и Бразилии эти показатели пусть и немного, но выше (больше 12%).

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И пока нет оснований полагать, что в ближайшем будущем процесс замедлится. В мире смешанные единоборства развиваются семимильными шагами, чему во многом способствует проведение любительских турниров. Благодаря им бойцы из разных уголков планеты обретают солидный опыт ещё до выхода на профессиональный уровень и зачастую оказываются гораздо более готовыми к серьёзным испытаниям, чем пренебрегающие такими соревнованиями американцы.

Кроме того, постепенно развеиваются мифы о величии американской борьбы, долгое время считавшейся визитной карточкой многих местных спортсменов. Достаточно вспомнить противостояние Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи, продемонстрировавшего всю мощь дагестанской школы, или успехи Чарльза Оливейры и Демиана Майи. В случае с последним это особенно показательно, ведь именно он отправил на пенсию Бена Аскрена, считавшегося одним из сильнейших грэпплеров поколения.

И пока не ясно, каким образом спортсмены из США могут остановить этот процесс. Ведь хоть сами они и охотно передают знания другим, но не развиваются в том же ключе. Крайне редко можно услышать, что кто-либо из американцев решил пройти подготовку с дагестанскими борцами, специалистами по бразильскому джиу-джитсу или голландскими кикбоксерами. Атлеты из разных стран и так стекаются в Штаты, что частично позволяет делиться опытом, но не позволяет познать все тонкости и глубоко изучить предмет. Американцам остаётся надеяться лишь на то, что в скором времени в стране появится новое поколение Джонсов и Кормье. И хотя исключать этого не стоит, вряд ли они будут доминировать в своих дивизионах так, как это было раньше.