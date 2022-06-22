Менеджер Яна: Пётр отказался от боя с Верой

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Саят Абдрахманов, менеджер российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петра Яна, подтвердил, что бой между его подопечным и Марлоном Верой не состоится.
Менеджер Яна: Пётр отказался от боя с Верой
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«Нам предложили бой на август. Мы сказали, что не хотим. Подготовка получится скомканной, если сейчас организовывать лагерь. Опять-таки визовый вопрос не решён ещё у тренеров. Поэтому мы сказали, что готовы драться в сентябре», — цитирует Абдрахманова Sport24.

По его словам, UFC нужен был главный бой вечера именно на август. В итоге откликнулся Доминик Круз.

Напомним, что 10 апреля Ян потерпел поражение от чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Алджэмейна Стерлинга. Россиянин проиграл третий раз в карьере при 16 победах.

На счету Веры 20 побед, семь поражений и одна ничья.

Ранее Ян высказался о возможном поединке с Фигейредо в легчайшем весе.

 

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