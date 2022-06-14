Ян высказался о возможном поединке с Фигейредо в легчайшем весе
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«Честно говоря, мне без разницы, с кем драться, кого дают, с тем и дерусь. Понятно, что когда ты в топ-5, то хочешь драться со своей пятёркой. Когда ребята будут близки и бой будет неизбежен, то будем драться, — приводит слова Яна «Чемпионат».
Напомним, что в своём последнем бою, который прошёл на турнире UFC 273 в Джексонвилле, Ян уступил Алджэмейну Стерлингу раздельным решением судей.
Поединок стал вторым между бойцами. Первый бой состоялся в марте 2021 года, тогда Ян нанёс Стерлингу запрещённый удар коленом в голову и потерял чемпионский пояс из-за дисквалификации.
Ранее Ян поздравил Шевченко с защитой титула на турнире UFC 275.