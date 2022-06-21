Гаджиев: Нурмагомедов сделает всё возможное, чтобы Махачев встретился с Оливейрой

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев считает, что главной целью Хабиба Нурмагомедова является встреча российского бойца смешанных единоборств (MMA) Ислама Махачева с бывшим обладателем пояса UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«С одной стороны, поединок с Оливейрой был бы более принципиальным, но в этом случае Нурмагомедов заходит на поляну к Исламу Махачеву. А мне кажется, всё идёт к тому, что он будет драться за чемпионский титул. Зачем мешать своему ближайшему другу, который на полных парах движется к схватке за титул? Оптимальным был бы вариант, при котором Махачев побеждает Оливейру, а Нурмагомедов — Адесанью. Но это было бы сумасшедшим развитием событий», — заявил Гаджиев RT.

По его словам, Нурмагомедову нечего доказывать Оливейре, потому что он может сделать это руками Махачева.

«Это было бы логично. Наступила смена поколений. Нурмагомедов оставил Махачева вместо себя. Думаю, для него цель — не подраться с Оливейрой самому, а сделать всё возможное, чтобы с ним встретился его соратник», — добавил Гаджиев.

Ранее Гаджиев высказался о возможном решении Нурмагомедова возобновить профессиональную карьеру ради боя с Адесаньей.