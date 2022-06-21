Гаджиев рассказал, насколько реально возвращение Нурмагомедова ради боя с Адесаньей

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о возможном решении Хабиба Нурмагомедова возобновить профессиональную карьеру ради боя с Исраэлем Адесаньей.

«Если бы Хабиб решил похулиганить, я бы его понял. Но что этот бой даст ему, кроме денег? Ничего. Он и так войдёт в историю как самый доминирующий из когда-либо выступавших спортсменов. Ещё выше этот поединок его не поднимет. Поэтому не вижу особого смысла в этом. Деньги? Складывается впечатление, что они его не интересуют. Как минимум в контексте выступления в MMA», — заявил Гаджиев RT.

Ранее Гаджиев сообщил, что чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман является более неудобным оппонентом для Нурмагомедова, чем Адесанья.