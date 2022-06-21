Гаджиев считает Усмана более неудобным соперником для Нурмагомедова, чем Адесанья

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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман является более неудобным оппонентом для Хабиба Нурмагомедова, чем Исраэль Адесанья.
Гаджиев считает Усмана более неудобным соперником для Нурмагомедова, чем Адесанья
  • Gettyimages.ru
  • © Josh Hedges

«Допустим, Нурмагомедов действительно стал бы чемпионом в среднем весе, но добыл бы он пояс категории до 77,1 килограмма? Это уже большой вопрос. Ведь Камару Усман способен бороться с Хабибом. Он был бы для него более неудобным оппонентом, чем Адесанья, несмотря на тот факт, что Исраэль выступает на категорию выше. Совсем другой вопрос, вернётся ли Хабиб и захотел бы он это сделать. Лично я в этом сильно сомневаюсь. Дрался бы он с Исраэлем или нет, рассматривался бы их бой с Камару? В курсе, что они дружат. Так что это совсем другая история. Но если рассматривать чисто с технической точки зрения, Нурмагомедов переиграл бы Адесанью», — заявил Гаджиев RT.

Ранее боец смешанных единоборств Александр Шлеменко высказался о возможном поединке Нурмагомедова с Адесаньей.

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