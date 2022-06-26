Умар Нурмагомедов: готов драться за титул хоть завтра

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Российский боец смешанных единоборств в легчайшей весовой категории Умар Нурмагомедов прокомментировал победу над Нэйтом Манессом из США на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Он не был лёгким соперником, жёсткий парень. После следующего боя или ещё через один я уже буду в топ-10. Я готов сразиться за титул хоть завтра. У меня впереди много работы. Придёт день, и я стану чемпионом», — цитирует Нурмагомедова «Спорт-Экспресс».

26-летний россиянин нанёс поражение Манесcу в поединке на турнире UFC 57 в Лас-Вегасе (США). Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова победил единогласным решением судей.

Теперь на счету бойца 15 побед и ни одного поражения. В активе 30-летнего Манеcса 14 побед при двух поражениях.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов не исключил возможность перехода в полулёгкий вес.



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