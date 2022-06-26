Умар Нурмагомедов: готов драться за титул хоть завтра
«Он не был лёгким соперником, жёсткий парень. После следующего боя или ещё через один я уже буду в топ-10. Я готов сразиться за титул хоть завтра. У меня впереди много работы. Придёт день, и я стану чемпионом», — цитирует Нурмагомедова «Спорт-Экспресс».
26-летний россиянин нанёс поражение Манесcу в поединке на турнире UFC 57 в Лас-Вегасе (США). Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова победил единогласным решением судей.
Теперь на счету бойца 15 побед и ни одного поражения. В активе 30-летнего Манеcса 14 побед при двух поражениях.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов не исключил возможность перехода в полулёгкий вес.