Нурмагомедов признался, что включение в Зал славы UFC стало для него большим сюрпризом

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал своё включение в Зал славы Абсолютного бойцовского чемпионата.

«Помню, Абдель-Азиз сказал, что я должен находиться внутри арены. Это было несмотря на то, что Тагир Уланбеков и Умар Нурмагомедов уже провели свои бои. Я говорю: «А как же ужин?» А Али: «Нет-нет, ты должен быть здесь». И когда я увидел нарезки моих боёв и интервью, то понял, что сейчас должно что-то случиться. Для меня это стало большим сюрпризом», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции турнира своего промоушена Eagle FC 48.

Боец завершил карьеру в октябре 2020 года после победного поединка с американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. В общей сложности он провёл 29 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 29 побед. В Зал славы Нурмагомедов был включён 5 марта.

Ранее президент Fight Nights Global Камил Гаджиев заявил, что включение Нурмагомедова в Зал славы является приятной новостью на фоне всего происходящего с российским спортом.