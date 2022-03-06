Гаджиев: включение Хабиба в Зал славы — приятная новость на фоне всего происходящего с российским спортом
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«Хабиб — чемпион. Во всех смыслах. Его включение в Зал славы, очевидно, очень приятная новость на фоне всего происходящего с российским спортом. Я, как болельщик, как россиянин, благодарен Дане Уайту за такой жест», — цитирует Гаджиева «Спорт-Экспресс».
5 марта бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов был включён в Зал славы организации.
Напомним, что российский боец завершил карьеру в октябре 2020 года после победного поединка с американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. В общей сложности он провёл 29 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 29 побед.
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