Гаджиев: включение Хабиба в Зал славы — приятная новость на фоне всего происходящего с российским спортом

Президент Fight Nights Global Камил Гаджиев прокомментировал включение Хабиба Нурмагомедова в Зал славы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Хабиб — чемпион. Во всех смыслах. Его включение в Зал славы, очевидно, очень приятная новость на фоне всего происходящего с российским спортом. Я, как болельщик, как россиянин, благодарен Дане Уайту за такой жест», — цитирует Гаджиева «Спорт-Экспресс».

5 марта бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов был включён в Зал славы организации.

Напомним, что российский боец завершил карьеру в октябре 2020 года после победного поединка с американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. В общей сложности он провёл 29 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 29 побед.

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