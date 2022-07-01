Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов официально включён в Зал славы UFC.

Об этом сообщается на официальном сайте чемпионата.

Церемония прошла в Лас-Вегасе.

Боец завершил карьеру в октябре 2020 года после победного поединка с американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. В общей сложности он провёл 29 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 29 побед. В Зал славы Нурмагомедов был включён 5 марта.

Ранее Нурмагомедов рассказал, как поменялась его жизненная позиция в ходе развития карьеры.