Хабиб Нурмагомедов официально включён в Зал славы UFC

Короткая ссылка
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов официально включён в Зал славы UFC.
Хабиб Нурмагомедов официально включён в Зал славы UFC
  • Gettyimages.ru
  • © Carmen Mandato

Об этом сообщается на официальном сайте чемпионата.

Церемония прошла в Лас-Вегасе.

Боец завершил карьеру в октябре 2020 года после победного поединка с американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. В общей сложности он провёл 29 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 29 побед. В Зал славы Нурмагомедов был включён 5 марта. 

Ранее Нурмагомедов рассказал, как поменялась его жизненная позиция в ходе развития карьеры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить