Хабиб Нурмагомедов: десять лет назад я собирался стать чемпионом, чтобы разбогатеть

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, как поменялась его жизненная позиция в ходе развития карьеры.

«Десять лет назад моё мнение о каких-то вещах было совершенно другим. Я собирался стать чемпионом, чтобы разбогатеть и купить всё. Но за последние два года моё мышление изменилось. Моего отца нет со мной, и сейчас очень тяжело стоять здесь и говорить о нём», — цитирует Нурмагомедова ESPN.

Напомним, что Хабиб завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над Джастином Гэтжи и третьей защиты титула. Он заявил, что решение принял из-за просьбы своей мамы. После боя спортсмен не мог сдержать слёз. Победа для Хабиба стала 29-й в 29 поединках.

Ранее менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз оценил возвращение своего клиента в октагон.