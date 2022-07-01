Восемь титульных боёв, поход Анкалаева за поясом и испытание для брата Нурмагомедова: самые ожидаемые события июля в MMA

Магомед Анкалаев сразится с Энтони Смитом за статус первого претендента на титул UFC в полутяжёлом весе, а Сергей Павлович постарается отомстить Деррику Льюису за победы над соотечественниками и пробиться в топ-5 тяжёлой категории. Усман Нурмагомедов померится силами с Крисом Гонсалесом, а Никита Крылов встретится с легендарным Александром Густафссоном. Помимо прочего, Виталий Бигдаш постарается стать чемпионом ONE FC, а Исраэль Адесанья и Александер Волкановски проведут очередные защиты пояса.

PFL 6

Дата и место проведения: 1 июля, Атланта (США).

Значимые бои: Магомед Магомедкеримов — Дилано Тэйлор, Магомед Умалатов — Джаррах Хуссейн Аль-Силави, Марина Мохнаткина — Абигейл Монтес.

Программу крупных июльских турниров откроет Professional Fighters League, где вовсю идёт определение будущих участников плей-офф. Но если Магомед Магомедкеримов и Магомед Умалатов проведут свои первые схватки в нынешнем сезоне, то Марина Мохнаткина попытается вернуться на победные рельсы. Ранее она не смогла справиться с одной из сильнейших девушек-бойцов на данный момент — Кайлой Харрисон. Россиянка продержалась все 15 минут, но судьи были не на её стороне.

На этот раз ей предстоит куда менее сложное испытание. У Аби Монтес в активе всего четыре профессиональных боя и лишь два из них прошли в крупных промоушенах. В первом она с трудом взяла верх над прославленной боксёршей Клариссой Шилдс, а во втором уступила Алёне Колесник. Мохнаткина явно превосходит соперницу в плане опыта, что может стать серьёзным фактором.

Также по теме Мастер-класс по борьбе: как брат Нурмагомедова подавил Манесса, а Царукян в равном бою проиграл Гамроту Арман Царукян потерпел поражение от Матеуша Гамрота в главном поединке турнира UFC Vegas 57. Россиянин уверенно смотрелся в первой...

Умалатову же придётся сразиться с последним из обидчиков — Тибау. Джаррах Хуссейн Аль-Силави попал в Гран-при через соревнования претендентов и с ходу преподнёс сенсацию, а до этого довольно неплохо выступал в Brave. Но крайне маловероятно, что он сумеет составить конкуренцию непобеждённому россиянину и помешать тому выиграть 12-й раз подряд. Магомед обладает впечатляющим арсеналом в стойке, опасен в партере и крайне редко доводит дело до решения судей. Продержаться с ним все 15 минут удалось лишь Леандро Силве.

Одним из главных событий вечера должно было стать противостояние Магомеда Магомедкеримова и Жоао Зеферино, однако оно сорвалось в третий раз. Ранее виновником был россиянин — сначала из-за проблем со здоровьем, а затем с визой. На этот раз подвёл уже бразилец, не прошедший процедуру взвешивания. Его заменит Дилано Тэйлор, который не далее как в мае выходил на замену самому Магомедкеримову и судейским решением взял верх над Зеферино. В 2022-м Почтальон одержал уже две победы, но фаворитом боя будет его соперник.

UFC 276

Дата и место проведения: 2 июля, Лас-Вегас (США).

Значимые бои: Исраэль Адесанья — Джаред Каннонир (титул в полутяжёлом весе), Александер Волкановски — Макс Холлоуэй (титул в полулёгком весе).

Спустя сутки очередной номерной турнир проведёт UFC. И хотя на нём не будет драться ни один россиянин, значимых событий предостаточно. Здесь и потенциально последняя битва в карьере Дональда Серроне, и очередное выступление звёздного Шона О’Мэлли. Венчать же шоу будет сразу два титульных боя, причём один из них особенно принципиальный и ожидаемый. Речь идёт о третьей дуэли между Александером Волкановски и Максом Холлоуэем. По её итогам может определиться не только король дивизиона до 65,8 кг, но и будущий соперник Чарльза Оливейры.

Не секрет, что Волкановски уже давно хочет стать чемпионом в двух категориях и всерьёз рассматривает возможность подняться в смежный вес. И судя по всему, Дана Уайт не против организовать ему встречу с Оливейрой в случае выигрыша у Холлоуэя. Правда, это кажется не такой простой задачей. Пусть австралиец и ведёт в серии со счётом 2:0, результат второй схватки считается спорным. Тогда Макс смотрелся более чем впечатляюще, а на сторону Александра встали лишь двое из трёх судей.

Что касается битвы между Адесаньей и Каннониром, то здесь действующий чемпион представляется явным фаворитом. В стойке американцу будет очень сложно что-либо противопоставить звёздному кикбоксеру, а последовать примеру Яна Блаховича и попытаться замучить того на земле он вряд ли способен. Джаред не обладает серьёзными борцовскими навыками и в среднем проводит лишь 0,23 тейкдауна за три раунда. Если Исраэль не зазевается, а претендент не попадёт лаки-панчем, рассчитывать на переход пояса будет крайне сложно.

UFC Vegas 58

Дата и место проведения: 9 июля, Лас-Вегас (США).

Значимые бои: Рафаэль Физиев — Рафаэль Дос Аньос, Саид Нурмагомедов — Дуглас Силва де Андраде, Денис Тюлюлин — Джейми Пикетт.

Спустя неделю пройдёт ещё один поединок, с проведением которого у чемпионата есть проблемы. Правда, если третья битва Волкановски с Холлоуэем отменялась лишь однажды, то сражение Физиева с Дос Аньосом — уже два раза. Сначала его перенесли с февраля на март, а затем уроженец Киргизии подхватил коронавирус. И если он сумеет оправиться от болезни и взять верх над экс-чемпионом, то будет иметь в активе одну из самых продолжительных победных серий среди действующих конкурентов по лёгкому дивизиону. Больше шести раз подряд выигрывали лишь Бенэил Дариуш (7), Ислам Махачев (10) и всё тот же Оливейра (11).

Также в Лас-Вегасе выступят двое россиян, правда, находятся они в абсолютно разных положениях. Саид Нурмагомедов пытается составить компанию своему однофамильцу Умару и пробиться в топ-15 легчайшей категории, а Денис Тюлюлин — закрепиться в крупнейшем MMA-промоушене. В марте он вышел на коротком уведомлении и досрочно проиграл Алиасхабу Хизриеву, но оставил о себе приятное впечатление. И если сумеет разобраться с Джейми Пикеттом, то наверняка останется в UFC.

Нурмагомедов же померится силами с Андраде, победа над которым — практически гарантия выхода на новый уровень. Ранее верх над бразильцем брали двое других действующих звёзд дивизиона — Пётр Ян и Роб Фонт. Первый впоследствии стал чемпионом, а второй входил в пятёрку сильнейших.

AMC Fight Nights 113

Дата и место проведения: 15 июля, Краснодар (Россия).

Значимые бои: Вагаб Вагабов — Давид Бархударян (титул в полутяжёлом весе), Дмитрий Бикрёв — Руслан Колодко (титул в полусреднем весе).

В середине июля пройдёт очередной турнир AMC Fight Nights, а закрывать его будут сразу два титульных боя. Наибольший интерес вызывает поединок за пояс в полутяжёлом весе. В начале июня Вагаб Вагабов потерпел сокрушительное поражение от Дмитрия Кудряшова в боксёрской схватке и мог не успеть восстановиться после тяжёлого нокаута. А это может заметно увеличить шансы Давида Бархударяна на успех.

Не совсем удачным получился дебют Дмитрия Бикрёва в старейшем виде единоборств. Пусть он и свёл к ничьей дуэль с Тимуром Никулиным, но пропустил достаточно много ударов и продемонстрировал определённые пробелы в стойке. Но даже это вряд ли позволяет считать его андердогом в сражении с Русланом Колодко. У россиянина было более двух месяцев на восстановление и подготовку, а белоруса сложно назвать бойцом топ-уровня. Его рекорд в MMA составляет 13-8, а самой громкой остаётся победа над Алексеем Махно.

UFC on ABC 3

Дата и место проведения: 16 июля, Лонг-Айленд (США).

Значимые бои: Брайан Ортега — Яир Родригес, Муслим Салихов — Ли Джинглианг, Хусейн Асхабов — Герберт Бёрнс, Абубакар Нурмагомедов — Филип Роу.

Сделать очередной шаг к вершине постарается Муслим Салихов. Король Кунг-Фу не знает поражений с ноября 2017-го, а в скором времени может наконец пробиться в топ-15 полусреднего веса. Помешать ему попытается Ли Джинглианг. В октябре китаец был побеждён Хамзатом Чимаевым, после чего ни разу не заходил в октагон.

Помимо Салихова, на Лонг-Айленде выступят ещё двое россиян, правда, обоим далеко до попадания в элиту. Абубакар Нурмагомедов вернётся в клетку после вызванного травмой 15-месячного простоя и попробует выиграть второй бой в UFC, а Хусейн Асхабов — удачно дебютировать. В октябре 2021-го он должен был принимать участие в шоу Dana White’s Contender Series, но не смог из-за проблем с визой. Тем не менее руководство всё равно предложило ему контракт и с ходу поставило против не самого слабого соперника. Пусть Герберт Бёрнс во многом известен благодаря родственным связам с прославленным братом Гилбертом, он также мастер по бразильскому джиу-джитсу.

Венчать же турнир будет противостояние между звёздами полулёгкого веса, а его триумфатор вполне может стать следующим претендентом на титул. И если для Родригеса это может быть первая возможность стать чемпионом, то для Ортеги — третья. Ранее он бился и с Холлоуэем, и с Волкановски, но терпел сокрушительные поражения. В первом случае он пропустил 290 значимых ударов, а во втором — 214.

ONE Championship 159

Дата и место проведения: 22 июля, Калланг (Сингапур).

Значимые бои: Рейнье де Риддер — Виталий Бигдаш (титул в полутяжёлом весе).

В то же время в сингапурском промоушене ONE FC может появиться ещё один российский чемпион. Компанию обладателю временного пояса в тяжёлом весе Анатолию Малыхину попробует составить Виталий Бигдаш. В последних трёх схватках тот не уступил ни разу и получил возможность побороться за трофей. Но чтобы завоевать его, необходимо сотворить сенсацию, ведь биться ему придётся с Рейнье де Риддером. Нидерландец обладает не только идеальным рекордом (15-0), но и титулами в среднем и полутяжёлом дивизионах.

ACA 141

Дата и место проведения: 22 июля, Сочи (Россия).

Значимые бои: Магомедрасул Хасбулаев — Алихан Сулейманов (титул в полулёгком весе), Рашид Магомедов — Али Багов (четвертьфинал Гран-при в лёгком весе).

В июле определится и обладатель последней путёвки в полуфинал Гран-при ACA в лёгком весе, которому предстоит помериться силами с Артёмом Резниковым. Причём болельщиков ждёт классическое противостояние ударника и борца. Багов наверняка будет делать всё возможное, чтобы перевести Магомедова на настил и лишить возможности использовать главное оружие — сокрушительные удары в стойке. Вопрос лишь в том, позволит ли Рашид сопернику легко проходить в ноги. Прошло уже больше пяти лет с момента его последнего боя в UFC, но он всё равно входит в пятёрку по проценту защиты от тейкдаунов (89,3%).

Место во главе карда займёт схватка за пояс в полулёгком весе. Магомедрасул Хасбулаев проведёт вторую защиту, а его оппонентом станет Алихан Сулейманов. Изначально они должны были биться в марте, но бой перенесли из-за травмы колена у чемпиона. И хотя в плане опыта двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова превосходит соперника, тот имеет все шансы преподнести сенсацию. Претендент идёт на серии из девяти побед, а четыре последние битвы выиграл досрочно.

Bellator 283

Дата и место проведения: 22 июля, Такома (США).

Значимые бои: Патрики Фрейре — Сидни Аутло (титул в лёгком весе), Усман Нурмагомедов — Крис Гонсалес, Мухамед Берхамов — Лоренц Ларкин, Гаджи Рабаданов — Бобби Кинг, Виктор Немков — Жозе Аугусто Азеведо, Владимир Токов — Джастин Монтальво, Ахмед Магомедов — Кай Камака III.

Насыщенным обещает стать и единственное шоу Bellator в июле. Мало того что по его итогам может определиться следующий противник Александра Шаблия в битве за звание в лёгком весе, так ещё и состоятся сразу шесть поединков с участием россиян. Безусловно, в центре внимания будет Усман Нурмагомедов, наконец получивший шанс проявить себя в сражении с опасным оппонентом. Крис Гонсалес обладает неплохим рекордом (7-1) и брал верх не только над суперопытным Саадом Авадом, но и над перспективным Владимиром Токовым. Сам младший брат Анатолия померится силами с Джастином Монтальво, не знающим поражений (5-0). В промоушене Скотта Кокера тот дрался дважды, но оба раза с довольно слабыми соперниками, поэтому оценить его реальный уровень можно будет только после встречи с представителем Fedor Team.

Также в Такоме выступит брат другой звезды организации — Виктор Немков. Ему предстоит бой с Жозе Аугусто Азеведо, получившим известность после дуэли с Энтони Джонсоном. Тогда он вышел на коротком уведомлении, но чуть было не нокаутировал бывшего претендента на титул UFC. В свою очередь, непобеждённый Ахмед Магомедов дебютирует в схватке с Каем Камакой III, партнёр Нурмагомедова по Eagles MMA Гаджи Рабаданов попробует повторить достижение Шаблия и расправиться с Бобби Кингом, а самое сложное испытание ждёт Мухамеда Берхамова. За свою карьеру Лоренц Ларкин успел пошуметь в UFC и брал верх над такими звёздами, как Робби Лоулер, Хорхе Масвидаль и Андрей Корешков, а теперь решил вернуться в привычный для него полусредний дивизион. И если россиянин не сумеет найти противоядие против сокрушительных лоу-киков американца, шансов на успех будет немного.

UFC Fight Night 208

Дата и место проведения: 23 июля, Лондон (Великобритания).

Значимые бои: Кёртис Блэйдс — Том Аспинэлл, Никита Крылов — Александер Густафссон.

Обычно Абсолютный бойцовский чемпионат предпочитал брать хотя бы полугодичную паузу между шоу в Лондоне, но на этот раз решил провести два с разницей всего в четыре месяца. Причём в главном поединке встретятся два бывших соперника Александра Волкова — Кёртис Блэйдс и Том Аспинэлл. Американец может вновь вернуться в топ-3, а англичанин — продолжить становление в качестве самого перспективного тяжеловеса в мире. На данный момент в его активе уже значится восемь побед подряд (пять из них — в UFC), а ещё одна вполне может помочь ему стать первым претендентом на временный пояс. На большее рассчитывать не приходится, ведь Фрэнсис Нганну по-прежнему восстанавливается после операции.

Крылов же предпримет попытку прервать серию из двух поражений и добавить в копилку победу над суперзвёздным спортсменом, пусть уже давно и не отдающим всего себя смешанным боевым искусствам. В середине 2010-х годов Густафссон считался одним из самых талантливых бойцов и главным противником Джона Джонса, а к концу 2018-го успел трижды подраться за пояс. Правда, каждый раз неудачно. Возможно, это и надломило перспективного шведа. За последние три года он лишь дважды заходил в октагон и оба раза уступил — сначала Энтони Смиту, а затем Фабрисио Вердуму. При должной мотивации Александер способен вновь пробиться на вершину и стать претендентом, но сложно представить, что он сумел обрести её в 35 лет.

UFC 277

Дата и место проведения: 30 июля, Даллас (США).

Значимые бои: Джулианна Пенья — Аманда Нуньес (титул в легчайшем весе), Брэндон Морено — Кай Кара-Франс (временный титул в наилегчайшем весе), Сергей Павлович — Деррик Льюис, Магомед Анкалаев — Энтони Смит.

Финальным аккордом в июле станет очередной номерной турнир чемпионата. Но он, в отличие от предыдущего, будет включать в себя не только два боя за пояс, но и выступление двух топовых россиян. Сергею Павловичу представится возможность отомстить за Алексея Олейника и Александра Волкова и взлететь в топ-5 рейтинга тяжёлого веса. И нет сомнений, что ему это по силам. Да, Деррик Льюис очень силён, но в том же аспекте, где и его оппонент. В отличие от Алистара Оверима он не сможет затянуть его в партер и там воспользоваться недостатками в борьбе и грэпплинге, а в стойке силы примерно равны. Особенно с учётом того, что с годами проблемы американца с выносливостью стали ещё заметнее.

При этом поединок между Магомедом Анкалаевым и Энтони Смитом имеет ещё большее значение. По словам Уайта, его победитель получит право встретиться с действующим чемпионом Иржи Прохазкой. Но чтобы гарантировать себе звание первого номера, россиянину необходимо не просто выигрывать девятый раз подряд, но делать это эффектно. Если схватка с американцем получится такой же скучной, как битвы с Волканом Оздемиром и Тьяго Сантосом, президент UFC вполне может передумать и свести чеха с Яном Блаховичем.

Что касается титульных боёв, то оба по-своему интригующие. Брэндон Морено постарается остановить на всех парах рвущегося на вершину Кая Кара-Франса и в очередной, четвёртый раз сразиться за пояс с Дейвесоном Фигередо. А Аманда Нуньес — доказать, что фиаско в дуэли с Джулианной Пеньей было всего лишь случайностью. В тот раз бразильянка явно недооценила угрозу и жестоко поплатилась за это, но вряд ли допустит такую ошибку дважды. По своим навыкам она заметно превосходит американку и остаётся одной из самых доминирующих девушек-бойцов в истории.