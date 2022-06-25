Не дожидаясь решения судей: как Магомедов «задушил» Барсолу, а Токов и Шаблий выиграли нокаутами на Bellator 282

Трое российских бойцов одержали досрочные победы на турнире Bellator 282. Магомед Магомедов удушающим приёмом взял верх над Энрике Барсолой и пробился в полуфинал Гран-при в легчайшем весе. Александр Шаблий во втором раунде нокаутировал экс-чемпиона в лёгкой категории Брента Примуса, а Анатолию Токову потребовалось всего 148 секунд, чтобы справиться с Мохаммадом Абдуллой. При этом в главном поединке вечера Гегард Мусаси сенсационно уступил Джонни Эблину и потерял пояс в среднем весе.

Турнир Bellator в Анкасвилле привлекал огромное внимание по нескольким причинам. Во-первых, в главном поединке вечера очередную защиту пояса проводил один из сильнейших средневесов планеты Гегард Мусаси, уже три года не знавший поражений. Во-вторых, на Bellator 282 выступали трое россиян, каждый из которых уже заслужил право находиться в элите своего дивизиона. Магомеду Магомедову предстояло стартовать в Гран-при легчайшей категории, Александру Шаблию — пройти через самое сложное испытание в карьере, а Анатолию Токову — в очередной раз подтвердить свой класс.

Первым в клетку вышел именно боец Fedor Team, в отличие от соотечественников, получивший в соперники далеко не топового бойца. Как признавался сам Токов, изначально он должен был драться с экс-претендентом на пояс Джоном Солтером, но не сложилось, после чего ему были готовы организовать поединок со вторым номером рейтинга — Остином Вандерфордом. Проблема в том, что схватку хотели провести в августе, но к этому моменту у россиянина истекал срок действия американской визы. И, чтобы не рисковать, Анатолию пришлось отказаться от заманчивого предложения.

В итоге против него выставили дебютанта промоушена Мухаммада Абдуллу, который никак не мог похвастать впечатляющим послужным списком. Он выиграл лишь 11 из 16 боёв, и это при том, что ранее бился исключительно в региональных лигах не с самыми сильными противниками. К относительно известным можно отнести бывшего соперника Андрея Корешкова — Сабаха Хомаси и выступавшего в UFC Декуана Таунсенда. Правда, в Абсолютном бойцовском чемпионате тот проиграл четыре раза подряд, после чего был уволен.

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Как и ожидалось, борьбы в этом поединке не получилось. Токову хватило всего 148 секунд, чтобы разобраться с Абдуллой, причём тот сам подписал себе приговор. Неловкая попытка фронт-кика завершилась комичным падением Мохаммада, чем незамедлительно воспользовался Анатолий. Он за считаные секунды закрепился в бэк-маунте и намертво сомкнул замок на корпусе оппонента. Со временем на голову американца посыпались размашистые удары, а отсутствие сопротивления с его стороны заставило рефери остановить бой. Россиянин продлил беспроигрышную серию до семи поединков и в 17-й раз взял верх нокаутом. Проблема лишь в том, что победа над таким соперником вряд ли позволит ему подняться в топ-3 среднего веса Bellator и наконец получить звание первого претендента.

В отличие от соотечественника, успех на Bellator 282 вполне мог позволить Шаблию совершить скачок в табели о рангах и получить возможность помериться силами с Патрики Фрейре. Ведь противостоял ему экс-чемпион Брент Примус, располагавшийся на второй строчке в списке сильнейших легковесов организации. В октябре американец в напряжённой схватке выиграл у Бенсона Хендерсона и остановился в шаге от титула. И было крайне любопытно понаблюдать, сумеет ли Александр справиться с одним из лучших грэпплеров категории.

Наверняка стоило предполагать, что Примус будет пытаться при первой же возможности переводить Шаблия на землю, но тот внезапно решил работать на ногах. За первый раунд он не сделал ни одной попытки прохода в ноги и предпочитал размениваться в стойке. И не сказать, чтобы он преуспевал в этом. Россиянин был точнее, острее, а в середине отрезка и вовсе отправил Брента на канвас. В цель пришёлся правый прямой навстречу. Американец же совершал много выпадов вперёд и часто бил ногами, но либо попадал по защите, либо промахивался.

В итоге именно излишняя уверенность в своей ударной технике вкупе с неоправданной ставкой на хай-кики подвели Примуса. Во втором раунде он ещё несколько раз пытался использовать этот элемент, но лишь становился лёгкой мишенью для молниеносных контратак. Шаблий окончательно раскусил оппонента и начал не просто «проваливать» его, но и отвечать. Первый тревожный звоночек прозвучал на 65-й секунде, когда Александр мощным левым хуком наказал Брента за попытку ввязаться в ближний бой. А совсем скоро вновь заблокировал удар ногой в голову, ответив сокрушительной двойкой. Американец зашатался, а уже спустя секунду рухнул на канвас. Добить его не составило труда.

Шаблий одержал третью победу в Bellator и впервые с декабря 2017 года выиграл досрочно. Тогда он нокаутировал Мирослава Штрбака на турнире Fight Nights Global 82, после чего четыре раза подряд доводил дело до решения судей. И не исключено, что такое яркое выступление позволит ему обратить на себя внимание матчмейкеров и стать первым претендентом. Среди представителей топ-10 лёгкого веса столь продолжительной беспроигрышной серией может похвастать лишь Усман Нурмагомедов. Но в его случае уровень противников был заметно ниже.

Серьёзное испытание предстояло пройти и Магомеду Магомедову. И дело не только в том, что напротив него стоял Энрике Барсола, ранее довольно неплохо проявивший себя в UFC. Россиянин возвращался в клетку после десятимесячного простоя и тяжёлого поражения от Рауфеона Стотса. К той битве он подходил в статусе явного фаворита, но не смог ничего поделать с действующим временным чемпионом. И грядущее сражение должно было продемонстрировать, извлёк ли Тигр выводы из той неудачи и не сломался ли психологически.

Первый раунд не дал однозначного ответа на этот вопрос. Да, Магомедову удались несколько опасных контрвыпадов, включая бэкфист с разворота и пару точных прямых в челюсть, а также амплитудный тейкдаун. Но даже это не позволяло с уверенностью отдать ему пятиминутку. Россиянин пропустил несколько увесистых ударов и два прохода в ноги. Причём во втором случае позволил Барсоле ненадолго закрепиться за спиной. И хотя ничего внушительного тот исполнить не сумел, опасения внушала та лёгкость, с которой Энрике переводил соперника на землю.

Во втором раунде Барсола продолжил доминировать в борьбе. Он ещё дважды укладывал Магомедова на настил, в то время как сам заблокировал единственную попытку тейкдауна. Причём банальным контролем перуанец не ограничился и чуть было не провёл удушающий Д'Арса. Ему два раза удалось сомкнуть замок на шее соперника, но тот выбирался. При этом в стойке Энрике смотрелся заметно слабее и, хотя работал первым номером, пропускал достаточно. Самой запоминающейся стала размашистая вертушка по корпусу, угодившая точно в печень южноамериканца.

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Забрать инициативу Магомедову не удалось и в третьем отрезке. Да, он ограничился одним пропущенным тейкдауном и быстро поднялся, но превосходство в стойке было уже не таким серьёзным. На встречных курсах он по-прежнему смотрелся здорово и даже сумел потрясти Барсолу, но тот внезапно нашёл счастье в «грязном боксе». Несколько раз ему удавалось вязать россиянина в клинче и пробивать серии апперкотов в стиле Дэниела Кормье. И хотя нокаутом не пахло, пятиминутка вполне мог быть проиграна.

Таким образом, Магомедов оказался в тяжёлом положении. По мнению бывшего рефери Джона Маккарти, он уступил два из трёх раундов и имел в распоряжении всего десять минут на исправление ситуации. Но ему хватило менее полутора. Окончательно поверивший в свои борцовские навыки Барсола вновь бросился в ноги, но если в первый раз Магомед лишь заблокировал попытку тейкдауна, то во второй провёл гильотину в прыжке. Он пытался исполнить её ещё во втором отрезке боя, но в этот раз всё сложилось идеально. Энрике не оставалось ничего иного, кроме как сдаться.

Магомедов реабилитировался за поражение от Стотса и пробился в полуфинал Гран-при Bellator в легчайшем весе. За выход в решающий раунд он поборется с Патчи Миксом — 28-летним американцем, идущим на серии из трёх побед. В последней битве он оказался сильнее Кёдзи Хоригути — бывшего претендента на титул UFC.

А одним из главных событий вечера стало сенсационное поражение Гегарда Мусаси. Легендарный голландец считался фаворитом в бою с Джонни Эблином, но смотрелся слабее как в стойке, так и в партере. В первом же раунде американец отправил чемпиона в нокдаун, а на протяжении оставшейся части поединка неоднократно укладывал на канвас, благодаря чему окончательно измотал его. В итоге все пять судей встали на сторону Эблина (50:45).