Боец AMC Fight Nights Гребнев: стилистически Примус удобен Шаблию

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Российский боец AMC Fight Nights Александр Гребнев поделился мнением о шансах Александра Шаблия на победу в поединке с Брентом Примусом, который пройдёт на турнире Bellator 282.
Боец AMC Fight Nights Гребнев: стилистически Примус удобен Шаблию
  • Gettyimages.ru
  • © Ed Mulholland

«Шаблию по зубам любой из бойцов лёгкого веса Bellator. Лично я расстроился, когда он подписал контракт не с Абсолютным бойцовским чемпионатом. Придерживаюсь мнения, что он бы не затерялся в UFC. Ударная техника просто фантастическая. По моему мнению, никто в мире так не бьёт коленями, как он. В своё время только Эдсон Барбоза демонстрировал что-то похожее. Но Александр всё это делает в связке, поэтому смотрится ещё круче», — сказал Гребнев RT.

Он назвал Примуса бойцом топ-уровня, однако отметил, что Шаблию есть что противопоставить оппоненту.

«Примус жёсткий, хорош в грэпплинге, может пойти в размен. Но, на мой взгляд, стилистически удобен Шаблию. Брент широко держит руки, пропускает удары. Мне кажется, если ему не удастся перевести Александра на землю, а схватка будет проходить в стойке, то он будет нокаутирован. Если же ему удастся завязать россиянина, у него будут шансы. Но дело в том, что это всё равно новый уровень. Ранее Шаблий дрался лишь с одним бойцом такого класса — Эдуардом Вартаняном», — добавил Гребнев.

Ранее Гребнев оценил шансы Магомеда Магомедова в поединке с Энрике Барсолой, который пройдёт на турнире Bellator 282.

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