Неоправданный риск: почему Исмаилову стоит отказаться от идеи боя с Кудряшовым

Магомед Исмаилов бросил вызов известному боксёру Дмитрию Кудряшову. Он предложил ему встретиться на ринге в категории до 90 кг. Экс-претендент на титул чемпиона мира подчеркнул, что не собирается этого делать. Однако если он передумает, Исмаилов может подвергнуться серьёзной опасности. У него нет практически никаких шансов на победу, зато велик риск сорвать ожидаемое противостояние с Александром Шлеменко в ММА в конце августа и досрочно завершить карьеру из-за серьёзного урона здоровью. Почему Лысому Хищнику ни в коем случае не стоит драться с одним из главных нокаутёров страны — в материале RT.

Желание Магомеда Исмаилова выяснить отношения с Дмитрием Кудряшовым в последнее время превратилось в навязчивую идею. Боец настойчиво ищет встречи с боксёром и пытается раскрутить их гипотетическое противостояние. Так, после полуфинала Гран-при Pravda FC, в котором экс-претендент на титул чемпиона мира нокаутировал Вагаба Вагабова, состоялась фактически дуэль взглядов. Лысый Хищник поднялся на ринг и намекнул, что не прочь сразиться с Русской Кувалдой. А на следующей день подкрепил это более предметным сообщением в социальных сетях.

«Пока Дима делает вид, что не знает моего имени, я делаю вид, что не знаю его. На самом деле я его знаю. Он — хороший боксёр, которому повезло в бою с Вагабом. И если Кудряшов осмелится сделать вес 90 кг (в этом категории я боксировал с его бывшим оппонентом, который проделал в нём дыры), он запомнит моё имя на всю оставшуюся жизнь. А в ММА он может весить хоть 150 кг, разницы нет», — написал Исмаилов.

Не обошлось и без традиционной для бойца шутки. Магомед выложил ролик, в котором разыграл поединок с Кудряшовым в двух лицах, который, согласно его прогнозу, закончится нокаутом Дмитрия и выброшенным на канвас белым полотенцем в знак сдачи.

Соперник не оставил выпад без ответа, но отреагировал достаточно холодно, дав понять, что не намерен принимать предложенные условия.

«Даже если блогер попросит «легендарного промоутера» не бить его сильно, надеть на меня самые большие и безопасные 20-унцовые варежки, то блестящая голова всё равно не выдержит эти перегрузки. Он же не боксёрский мешок, он — блогер», — подчеркнул Кудряшов.

Несмотря на это, полностью исключать вероятность организации противостояния нельзя. Дагестанец — один из самых популярных бойцов в стране и встреча с ним сулит любому серьёзный гонорар, даже боксёру. А потому уроженец Волгодонска, получив хорошее предложение, может изменить своё мнение. Всё же ему 36 лет, и главные денежные поединки давно остались позади.

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Приблизить их встречу способен и возможный отказ Вячеслава Дацика от участия в финале Гран-при Pravda FC. Глава организации Хетаг Цопанов объяснил, что Рыжий Тарзан получил повреждение руки и рискует не успеть восстановиться. В таком случае бой будет отложен, а у Исмаилова и Кудряшова появится возможность сойтись в ринге.

Хотя на бумаге их бой выглядит интригующе, участие в нём может обернуться для Магомеда серьёзными проблемами. Бокс — не его территория. В мире отечественных ММА хватает сильных ударников, таких как Сергей Харитонов. Дагестанец же является базовым борцом и предпочитает решать вопросы в партере. Пусть он и утверждает, что на тренировках обожает спаринговаться в стойке, это не идёт ни в какое сравнение с опытом бывшего претендента на титул известных боксёрских организаций, проведшего за карьеру три десятка поединков.

В активе Исмаилова всего один. В феврале текущего года он одержал уверенную победу единогласным решением судей над Оланреваджу Дуродолой. Успех Магомеда произвёл серьёзное впечатление, ведь оппонент всего за несколько месяцев до того дрался за «серебряный» пояс WBC, пусть и потерпел поражение. То есть, сложно было обвинять организаторов в том, что они нашли «мешка» ради удачного дебюта соотечественника.

Дополнительной интриги добавляет тот факт, что именно нигериец нанёс Кудряшову первое поражение в 2015-м. Ко встрече в Казани за упомянутый выше титул небитый до того Дмитрий подошёл в ранге явного фаворита, но соперник не стушевался и во втором раунде отправил его в нокаут. Спустя два года россиянин взял достаточно убедительный реванш, но его сенсационное поражение так и осталось одним из самых громких в истории отечественного бокса. И неслучайно дагестанец напомнил о ней.

Но ему самому не следует слишком обольщаться после победы над Дуродолой, ведь организаторы сделали всё, чтобы он взял верх. Во-первых, памятуя о проблемах россиянина с выносливостью, поединок укоротили до четырёх трёхминутных раундов. Во-вторых, Оланреваджу посетовал, что ему не дали размяться и вынудили выйти на ринг в 16-унцовых перчатках вместо гораздо более жёстких 10-унцовых. В бою с Кудряшовым же Лысому хищнику поблажек никто делать не будет.

Кто-то может увидеть шанс представителя ММА и в неудачных результатах соперника в последние несколько лет. Если не брать в расчёт, по сути, выставочную встречу с Вагабовым, уроженец Волгодонска за последние три года одержал всего одну победу. Он оказался сильнее чеха Вацлава Пейсара крайне спорным решением арбитров. Зато в поединке за титул чемпиона по версии WBC Silver он уступил Илунге Макабу, а позднее проиграл и двум соотечественникам: Евгению Романову и Евгению Тищенко.

Но это вовсе не значит, что у Кувалды возникнут сложности и в бою с Исмаиловым. Наглядно это подтвердило его недавнее противостояние с Вагабовым. Последний выходил на ринг, будучи действующим чемпионом одного из сильнейших промоушенов России AMC Fight Night в полутяжёлом весе. На руку ему шёл и богатый опыт выступлений в боксе. Вагаб до 20 лет бился в любителях и даже провёл несколько встреч в профессионалах. Казалось, шансы на победу над угодившим в кризис соперником у него есть.

На деле же Кудряшов нокаутировал оппонента за 45 секунд, толком не разогревшись. Первый же фирменный левый хук привёл к нокдауну. Дмитрий не стал жалеть визави и вскоре добил его правым оверхендом.

Если признанный нокаутёр Вагабов ничего не сумел противопоставить боксёру, то у Исмаилова шансов ещё меньше. Тем более Магомед в отличие от Вагаба серьёзно уступает сопернику по антропометрическим данным. Он ниже оппонента на 14 см и соответственно уступает ему в размахе рук.

Имея столь значимое преимущество, он просто не подпустит к себе Лысого хищника. А даже если поединок затянется, бойца может подвести слабое кардио. Так, в третьем раунде последнего поединка с Владимиром Минеевым он фактически остановился и позже потерял сознание от нехватки кислорода. Но скорее всего Кудряшов быстро снимет все вопросы и оправдает своё прозвище.

Магомеду, с одной стороны, не привыкать драться с тяжами. Например, он легко справился с Александром Емельяненко. С другой, сопоставлять состояние последнего с физической формой Кудряшова не имеет смысла. Дмитрий, устав от изнурительной весогонки, как раз ушёл из «крузеров». Маловероятно, что ради встречи с дагестанцем он согласится вновь вернуться туда и испытать серьёзный дискомфорт, сбрасывая 20 кг.

Наконец, нельзя забывать о бое Исмаилова с Александром Шлеменко, который должен состояться в конце августа. В случае если Магомед согласится подраться с Кудряшовым перед ним, есть риск сорвать одно из самых ожидаемых противостояний года в отечественных ММА. Ведь непонятно, как завершится поединок и какой урон понесёт спортсмен. Зная это, вряд ли он пойдёт на такой риск.

Но даже если их встреча состоится после, дагестанцу всё равно грозит серьёзная опасность. Ветеран ещё ни разу не оказывался в нокауте, а удары одного из самых жёстких панчеров России, досрочно заверившего 24 боя из 30, способы нанести слишком серьёзный вред здоровью. Не исключено, Магомед, учитывая его возраст, не сумеет восстановиться и вынужден будет досрочно завершить карьеру.