«Выпускать его на ринг — преступление»: почему не стоит проводить бой Емельяненко с Дациком

Александр Емельяненко заявил, что будет готов к предстоящему осенью бою с Вячеславом Дациком, несмотря на всеобщий скептицизм. Опасения фанатов и экспертов вызваны недавним появлением спортсмена на одном из интервью в весьма удручающем состоянии: со следами побоев на лице, спутанной речью и заторможенными движениями. По мнению Александра Шлеменко и Камила Гаджиева, проведение поединка угрожает здоровью и даже жизни бойца. Но его представители настаивают, что он способен набрать форму к сентябрю, хотя сейчас Емельяненко-младший находится в реабилитационном центре для лечения от алкогольной зависимости в Екатеринбурге.

Александр Емельяненко стал главным возмутителем спокойствия в бойцовском мире за последнюю неделю. Российских фанатов, спортсменов и специалистов буквально поверг в шок вид бойца во время интервью для YouTube-канала Sport24. Он с трудом передвигался, на лице его было несколько крупных синяков и ссадин, не особо похожих на последствия тренировок или спаррингов. Александр не сразу реагировал на задаваемые вопросы, речь его была невнятной.

После публикации этого видео многим стало очевидно, что спортсмен взялся за старое, а именно — за алкоголь. С Емельненко-младшим такое случается далеко не в первый раз и, пожалуй, не вызвало бы большого резонанса, если бы он не планировал вскоре провести важный поединок по правилам бокса с заклятым противником Вячеславом Дациком.

Последнему хоть и 42 года, но он держит себя в отменной форме и одерживает зрелищные победы. Так, в последнем поединке, который прошёл в середине апреля, он за 40 секунд нокаутировал экс-чемпиона Glory Сауло Кавалари.

Естественно, удручающее состояние Емельяненко спровоцировало массу разговоров о целесообразности и даже безопасности проведения встречи, намеченной на сентябрь.

Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев выразил мнение, что Дацик при определённом стечении обстоятельств может даже нанести сопернику смертельный удар. При этом он подчеркнул, что в любом случае Александр должен пройти серьёзное обследование для допуска к бою.

«Его просто не допустит до боя медицинская комиссия, которая работает при Федерации бокса. Бойцы проходят углубленное медицинское обследование. В случае с Сашей нужно делать это максимально принципиально, потому что те, кто ему справки подписывать будут, говоря, что он здоров, берут на себя очень большой риск, потому что если Дацик приложится, то он может Саню реально убить», — заявил Гаджиев.

Серьёзные опасения за судьбу бывшего чемпиона ProFC высказал и боец Александр Шлеменко. Он обратился к Дацику с призывом отказаться от поединка.

«Слава, я прекрасно понимаю: деньги, старая война, старая тема, но побереги Александра. В таком состоянии ты его убьёшь. Зачем грех на душу брать? Я не спорю, он сам выбрал эту дорогу. Мы это все прекрасно понимаем. Это его жизнь, его путь, его род. Он сам себя убивает, уничтожает, но всё-таки я думаю, что Слава не должен быть тем человеком, который возьмёт грех на душу», — сказал Шлеменко в эфире YouTube-канала «Ушатайка».

По мнению Рамазана Исмаилова, старшего брата бойца ММА Магомеда Исмаилова, Емельяненко-младшему нужна медицинская помощь. Кроме того, он считает, что поединок должен быть отменён, если боец подойдёт к нему в таком же состоянии, в каком он находится сейчас.

«Разве можно под такую машину, как Дацик, который физически силён, который может ударить этого больного человека, Александра… Я вижу в нём больного человека, которого нельзя выпускать на ринг, это преступление. Те люди, которые организовывают этот бой, должны понимать, что это уголовно наказуемо», — заявил Исмаилов-старший в социальной сети.

Организатором боя выступает компания Hardcore Promotion, и его отмена, конечно, не в их интересах. Глава организации Анатолий Сульянов, комментируя сложившуюся ситуацию, напомнил, что любители единоборств ждали этого поединка 13 лет, поэтому к нему приковано повышенное внимание. Он подчеркнул, что резонансное интервью было записано несколько недель назад, а сейчас спортсмен находится в реабилитационном центре в Екатеринбурге. Сульянов также призвал дождаться официальной пресс-конференции, чтобы посмотреть, как на ней будет выглядеть Александр.

«Отмечу, что работа с бойцами в Hardcore Promotion ведётся на профессиональном уровне, перед боями спортсмены проходят обязательную медицинскую комиссию, а все поединки проводятся под присмотром медиков. Без медицинского допуска ни один спортсмен в ринг у нас никогда не выйдет. Этого не допустит ни Hardcore Promotion, ни Федерация бокса России», — подчеркнул промоутер.

Менеджер Емельяненко-младшего Никита Бурчак поделился подробностями программы реабилитации спортсмена. По его словам, главная задача — вывести Александра из того состояния, в котором он пребывает в последнее время и постепенно начать тренировки. Дальнейшую подготовку к бою также планируется проводить в Екатеринбурге.

«Москва на Сашу плохо влияет», — пояснил Бурчак.

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Кроме того он отметил, что поединки помогают Емельяненко не скатываться в худшее состояние, и именно поэтому встречу с Дациком отменять нельзя.

«Бои — это минимум ущерба, который он сам себе может нанести. Когда у него есть бой, у него есть цель, есть режим, а когда нет боя, он и не тренируется. Саше нужны поединки, чтобы выходить из этого состояния, чтобы он не был в виде, в котором периодически появляется. Только они его стимулируют на адекватное, здоровое состояние», — подчеркнул менеджер.

Гораздо менее оптимистичную картину нарисовал боец Максим Дивнич, который заявил, что Александр наотрез отказывается от помощи и рвётся обратно в столицу.

«У него совершенно нет мотивации делать что-либо, а его последние месяцы — это круговорот событий из алкоголя и алкоголя. Он там находится пять дней, пять дней не пьёт, но срывается уехать в Москву. Сейчас у него есть всё, что нужно для восстановления, но он этого не хочет… Влияния со стороны на него нет ни с чьей стороны: ни брата, ни матери, ни жены, он просто находится в таком жутком состоянии, что помогать ему пытаются все, но ему эта помощь не нужна, его всё устраивает. Но мы понимаем, куда ведёт эта дорога, состояние плачевное», — написал Дивнич в социальных сетях.

Сам спортсмен (или тот, кто ведёт его соцсети) всячески демонстрирует, что готов взяться за ум и выйти из того состояния, которое так шокировало окружающих. В последние несколько дней он опубликовал в своём Telegram-канале два видео: на первом он совершает лёгкую пробежку в лесу, а на втором запечатлён кусочек тренировки по отработке боксёрских комбинаций.

«Лет десять меня списывают со счетов. Не дождётесь», — подписал ролик Емельяненко-младший.

Сможет ли он в итоге перебороть зависимость и провести за оставшиеся несколько месяцев полноценную подготовку к бою, покажет время. Например, Гаджиев считает, что восстановить былую форму Александр смог бы, если провёл без алкоголя и в спортивном режиме хотя бы полгода. А сам Дацик и вовсе не считает скандального спортсмена достойным противником, но отказываться от встречи с ним не планирует.

«Саша чуть-чуть помоложе меня. Но уже скорость у него не та. Я не считаю, что он и раньше мне был соперником, но тем более сейчас, когда он загубил свою форму и профессионализм бухлом», — сказал Дацик на YouTube-канале «Ушатайка».