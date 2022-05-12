Опубликовано видео дуэли взглядов Шлеменко и Исмаилова

В сети появилось видео дуэли взглядов Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова перед поединком в рамках промоушена Russian Cagefighting Championship (RCC).

Пятираундовый поединок состоится в августе в Екатеринбурге и возглавит турнир RCC 12.

Бойцы также примут участие в реалити-шоу, которое по формату будет напоминать The Ultimate Fighter в UFC.

35-летний Исмаилов в октябре 2021 года проиграл нокаутом чемпиону организации Fight Nights Global в среднем весе Владимиру Минееву. До этого Магомед не терпел поражений в 12 боях подряд. Всего на его счету 17 побед, три проигрыша и одна ничья в MMA.

37-летний Шлеменко за свою карьеру одержал 61 победу, потерпел 13 поражений, также один бой был признан несостоявшимся.

Ранее сообщалось, что Шлеменко и Исмаилов подписали контракт на бой.