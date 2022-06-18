Кудряшов ответил на вызов Исмаилова

Бывший чемпион по версиям WBC и WBA Дмитрий Кудряшов ответил на вызов от соотечественника бойца смешанных единоборств Магомеда Исмаилова.

«Даже если блогер попросит «легендарного промоутера» не бить его сильно, одеть на меня самые большие и безопасные 20-унцовые варежки, то блестящая голова всё равно не выдержит эти перегрузки, он же не боксёрский мешок, он блогер», — написал Кудряшов в соцсетях.

11 июня Кудряшов одержал победу над бойцом MMA Вагабом Вагабовым в полуфинальном поединке Гран-при лиги Pravda в тяжёлом весе в Москве. До этого 36-летний спортсмен последний раз выходил на ринг в 2021 году, тогда он проиграл Евгению Тищенко. На счету Кудряшова 24 победы (23 из которых нокаутом) и пять поражений.

35-летний Исмаилов в октябре 2021 года проиграл нокаутом чемпиону организации Fight Nights Global в среднем весе Владимиру Минееву. До этого Магомед не терпел поражений в 12 боях подряд. Всего на его счету 17 побед, три проигрыша и одна ничья в MMA. Следующим соперником Исмаилова станет соотечественник Александр Шлеменко. Пятираундовый поединок состоится в августе в Екатеринбурге, возглавит турнир RCC 12.

Ранее Кудряшов поделился ожиданиями от поединка с Вячеславом Дациком.