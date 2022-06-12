Кудряшов: для меня бой с Дациком — это что-то из ряда вон выходящее

Бывший чемпион по версиям WBC и WBA Дмитрий Кудряшов после победы над Вагабом Вагабовым поделился ожиданиями от поединка с Вячеславом Дациком.

«Когда я ещё был маленьким, я смотрел бои Дацика. Сейчас для меня бой с ним — это что-то из ряда вон выходящее. Я никогда себя не представлял на ринге с Дациком, но тем интереснее», — сказал Кудряшов в эфире «Матч ТВ».

Он выразил уверенность, что их поединок соберёт полный зал и привлечёт много внимания.

«Я уже пенсионер профессионального бокса, и мне интересны такие бои, которые вызывают интерес публики», — добавил спортсмен.

Боксёрский бой между Кудряшовым и Дациком пройдёт в рамках финала Гран-при лиги Pravda в тяжёлом весе.

Ранее сообщалось, что Кудряшов нокаутировал Вагабова на первой минуте боксёрского боя в Москве.