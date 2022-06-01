Исмаилов рассказал, что для комфортной жизни ему хватит 200 тысяч рублей

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал, сколько денег ему нужно для комфортной жизни.

«Для комфортной жизни мне вполне хватит 200 тыс. рублей. Это не такая большая сумма. Люди должны тратить больше. Тем более у меня ещё семья. Она у меня достаточно экономная. Я вообще с голода начинал, поэтому я знаю, что это такое», — приводит слова Исмаилова «РБК-Спорт».

Он также рассказал, что первый гонорар в размере 12 тыс. рублей потратил на то, чтобы провести время с друзьями. По его словам, в начале карьеры у него не было денег даже на капу и ему пришлось брать её у другого бойца.

Следующим соперником Исмаилова станет соотечественник Александр Шлеменко. Бой пройдёт в рамках промоушена Russian Cagefighting Championship (RCC). Пятираундовый поединок состоится в августе в Екатеринбурге и возглавит турнир RCC 12.

Ранее Исмаилов пошутил, что примет мельдоний ради победы над Шлеменко.