Исмаилов рассказал, что для комфортной жизни ему хватит 200 тысяч рублей
- РИА Новости
«Для комфортной жизни мне вполне хватит 200 тыс. рублей. Это не такая большая сумма. Люди должны тратить больше. Тем более у меня ещё семья. Она у меня достаточно экономная. Я вообще с голода начинал, поэтому я знаю, что это такое», — приводит слова Исмаилова «РБК-Спорт».
Он также рассказал, что первый гонорар в размере 12 тыс. рублей потратил на то, чтобы провести время с друзьями. По его словам, в начале карьеры у него не было денег даже на капу и ему пришлось брать её у другого бойца.
Следующим соперником Исмаилова станет соотечественник Александр Шлеменко. Бой пройдёт в рамках промоушена Russian Cagefighting Championship (RCC). Пятираундовый поединок состоится в августе в Екатеринбурге и возглавит турнир RCC 12.
Ранее Исмаилов пошутил, что примет мельдоний ради победы над Шлеменко.