Адесанья и Каннонье возглавят турнир UFC 276

Пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) объявила дату поединков Исраэль Адесанья — Джаред Каннонье и Александр Волкановски — Макс Холлоуэй.

Чемпион UFC в среднем весе, новозеландец Исраэль Адесанья проведёт защиту титула в поединке с Джаредом Каннонье на турнире UFC 276, который состоится 2 июля на стадионе T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

В рамках турнира третий бой проведут чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски и американский боец смешанных единоборств Макс Холлоуэй.

Ранее сообщалось, что Умар Нурмагомедов сразится с Нейтом Манессом на турнире UFC 25 июня.