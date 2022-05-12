Адесанья и Каннонье возглавят турнир UFC 276
- Gettyimages.ru
- © Carmen Mandato
Чемпион UFC в среднем весе, новозеландец Исраэль Адесанья проведёт защиту титула в поединке с Джаредом Каннонье на турнире UFC 276, который состоится 2 июля на стадионе T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.
В рамках турнира третий бой проведут чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски и американский боец смешанных единоборств Макс Холлоуэй.
Ранее сообщалось, что Умар Нурмагомедов сразится с Нейтом Манессом на турнире UFC 25 июня.