Адесанья и Каннонье возглавят турнир UFC 276

Короткая ссылка
Пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) объявила дату поединков Исраэль Адесанья — Джаред Каннонье и Александр Волкановски — Макс Холлоуэй.
Адесанья и Каннонье возглавят турнир UFC 276
  • Gettyimages.ru
  • © Carmen Mandato

Чемпион UFC в среднем весе, новозеландец Исраэль Адесанья проведёт защиту титула в поединке с Джаредом Каннонье на турнире UFC 276, который состоится 2 июля на стадионе T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. 

В рамках турнира третий бой проведут чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски и американский боец смешанных единоборств Макс Холлоуэй.

Ранее сообщалось, что Умар Нурмагомедов сразится с Нейтом Манессом на турнире UFC 25 июня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить