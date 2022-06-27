Немков считает, что Токов готов к титульному бою в Bellator
- РИА Новости
«Соперник Анатолия допустил ошибку, и Токов этой ошибкой воспользовался. Не выпустив противника, выступил хорошо после долгого перерыва. Сейчас он набрал форму и готов к титульному бою», — заявил Немков Metaratings.ru.
Токов победил Абдуллу на турнире Bellator 282.
Бой завершился победой российского бойца техническим нокаутом в первом раунде.
Для россиянина эта победа стала 31-й в карьере. Токов не проигрывает седьмой поединок подряд в Bellator.
Ранее сообщалось, что российский боец AMC Fight Nights Александр Гребнев считает, что Bellator не хочет видеть Токова чемпионом в среднем весе.