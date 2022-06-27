Немков считает, что Токов готов к титульному бою в Bellator

Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков высказался после победы соотечественника Анатолия Токова над американцем Мухаммадом Абдуллой на турнире Bellator.

«Соперник Анатолия допустил ошибку, и Токов этой ошибкой воспользовался. Не выпустив противника, выступил хорошо после долгого перерыва. Сейчас он набрал форму и готов к титульному бою», — заявил Немков Metaratings.ru.

Токов победил Абдуллу на турнире Bellator 282.

Бой завершился победой российского бойца техническим нокаутом в первом раунде.

Для россиянина эта победа стала 31-й в карьере. Токов не проигрывает седьмой поединок подряд в Bellator.

Ранее сообщалось, что российский боец AMC Fight Nights Александр Гребнев считает, что Bellator не хочет видеть Токова чемпионом в среднем весе.