Немков считает, что Токов готов к титульному бою в Bellator

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Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков высказался после победы соотечественника Анатолия Токова над американцем Мухаммадом Абдуллой на турнире Bellator.
Немков считает, что Токов готов к титульному бою в Bellator
  • РИА Новости

«Соперник Анатолия допустил ошибку, и Токов этой ошибкой воспользовался. Не выпустив противника, выступил хорошо после долгого перерыва. Сейчас он набрал форму и готов к титульному бою», — заявил Немков Metaratings.ru.

Токов победил Абдуллу на турнире Bellator 282.

Бой завершился победой российского бойца техническим нокаутом в первом раунде.

Для россиянина эта победа стала 31-й в карьере. Токов не проигрывает седьмой поединок подряд в Bellator.

Ранее сообщалось, что российский боец AMC Fight Nights Александр Гребнев считает, что Bellator не хочет видеть Токова чемпионом в среднем весе.

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