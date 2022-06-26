Махачев — о поражении Царукяна от Гамрота: держи голову выше, Арман
«Это были ММА высокого уровня. Мои поздравления Гамроту. Это было отличное выступление. Держи голову выше, Арман, великое будущее ещё впереди», — написал Махачев в социальных сетях.
Польский боец победил единогласным решением судей. Поединок в лёгкой весовой категории прошёл в рамках турнира UFC Vegas 57 в Лас-Вегасе (США).
25-летний Царукян провёл 21 бой. В 18 из них он одержал победу, а в трёх потерпел поражение. Последний раз он уступал россиянину Исламу Махачеву в своём дебютном бою в UFC, после чего взял верх в пяти схватках подряд.
В активе Гамрота 21 победа и одно поражение. В октябре 2020 года поляк уступил раздельным решением грузину Гураму Кутателадзе, но затем выиграл три раза подряд.
Ранее Царукян прокомментировал поражение от Гамрота на турнире UFC в США.