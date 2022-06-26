Царукян — о бое с Гамротом в UFC: я должен был драться гораздо лучше

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Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян прокомментировал поражение от поляка Матеуша Гамрота на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в США.

«Не знаю, что произошло. Я провёл хороший тренировочный лагерь. Я должен был драться гораздо лучше», — цитирует Царукяна «Спорт-Экспресс».

Он пообещал провести работу над ошибками после поединка с поляком. Царукян дал понять, что не очень доволен работой судей.

«Я вернусь, я ещё молод. Я не могу проигрывать», — сказал Царукян.

Польский боец победил единогласным решением судей. Поединок прошёл в рамках турнира UFC Vegas 57 в Лас-Вегасе (США).

25-летний Царукян провёл 21 бой. В 18 из них он одержал победу, а в трёх потерпел поражение. Последний раз он уступал россиянину Исламу Махачеву в своём дебютном бою в UFC, после чего взял верх в пяти схватках подряд.

В активе Гамрота 21 победа и одно поражение. В октябре 2020 года поляк уступил раздельным решением грузину Гураму Кутателадзе, но затем выиграл три раза подряд.

Ранее Саят Абдрахманов, представляющий интересы российского бойца UFC Петра Яна, рассказал, что спортсмен будет готов провести поединок осенью в Абу-Даби (ОАЭ).



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