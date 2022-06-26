Мастер-класс по борьбе: как брат Нурмагомедова подавил Манесса, а Царукян в равном бою проиграл Гамроту

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Сергей Стариков
Арман Царукян потерпел поражение от Матеуша Гамрота в главном поединке турнира UFC Vegas 57. Россиянин уверенно смотрелся в первой половине боя, но затем заметно подустал и стал всё чаще пропускать проходы в ноги. По окончании пяти раундов все судьи встали на сторону поляка — 48:47. В свою очередь, Умар Нурмагомедов не испытал проблем в битве с Нэйтом Манессом и выиграл 15-ю схватку в карьере.
Мастер-класс по борьбе: как брат Нурмагомедова подавил Манесса, а Царукян в равном бою проиграл Гамроту
  • Бойцы UFC Умар Нурмагомедов и Нэйт Манесс
  • Gettyimages.ru
  • © Jeff Bottari / Contributor

С начала года в Абсолютном бойцовском чемпионате прошёл 21 турнир, и пять из них возглавляли спортсмены из России. В главном поединке вечера успели засветиться Ислам Махачев, Магомед Анкалаев и Александр Волков, причём последний сделал это дважды — сначала в Лондоне, а затем в Лас-Вегасе. В конце июня компанию им составил Арман Царукян, которого ожидало самое сложное испытание в карьере в лице Матеуша Гамрота. В случае победы над поляком он получал возможность пробиться в десятку лучших лёгкого веса и рассматриваться как один из потенциальных претендентов на титул.

Не менее ожидаемым представлялся и дебют Умара Нурмагомедова в основном карде. Да, ему противостоял гораздо менее сильный оппонент, а выигрыш вряд ли позволял рассчитывать даже на попадание в топ-15 легчайшей категории, но возможность понаблюдать за двоюродным братом экс-чемпиона вряд ли стоило упускать. Ведь он уже сейчас считается одним из самых перспективных бойцов дивизиона до 61,2 кг и серьёзным конкурентом для его сильнейших представителей — Петра Яна, Алджэмейна Стерлинга и Ти Джея Диллашоу.

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Мало кто ожидал, что Нэйт Манесс сможет создать серьёзные проблемы Нурмагомедову-младшему. Свою карьеру в UFC американец начал с трёх побед подряд, но в каждой схватке испытывал огромные трудности. Джонни Муньос хоть и проиграл ему решением судей, но нанёс почти в два раза больше значимых ударов (49:21), а Люк Сандерс и Тони Гравели долгое время доминировали в стойке, а последний даже отправлял его в нокдаун. Впоследствии Нэйт чудесным образом приходил в себя, устраивал жёсткую рубку и всё же брал верх досрочно. Но вряд ли стоило полагать, что это удастся провернуть в дуэли с таким расчётливым оппонентом, как Умар.

При этом нельзя сказать, что Нурмагомедов не опасался Манесса. Иначе вряд ли он стал бы делать ставку на борьбу в первых двух раундах. Ранее такую тактику активно использовал Хабиб, предпочитавший сначала измотать соперника в партере и клинче, а затем размяться в стойке. В таком ключе он действовал и в битве с Элом Яквинтой, и в поединке с Конором Макгрегором. В первых двух раундах он лез в ноги и заставлял ирландца тратить силы, а в третьем решил побоксировать. Пусть и не очень успешно.

То же самое исполнил и Нурмагомедов-младший. Из первых десяти минут боя восемь прошли в партере, где безраздельно царил россиянин. Пусть он и не наносил Манессу ущерба, но великолепно контролировал его на канвасе. Причём если в стартовом раунде он практически не пробовал улучшать позицию и лишь в концовке попытался пройти в полугард, то второй отрезок полностью посвятил работе над переходами. По сути, схватка походила на борцовскую тренировку, в ходе которой Умар перемещался между полугардом и боковым контролем, понемногу атакуя локтями и угрожая болевыми.

После того как Манесс изрядно «наелся», Нурмагомедов решил продемонстрировать своё мастерство в ударной технике. И смотрелся довольно впечатляюще. Особенно запомнился мощный пуш-кик (толчковый удар ногой) в голову, отбросивший американца назад. Но даже это не заставило его «проснуться» и постараться хоть что-то противопоставить сопернику. Нейт продолжал работать вторым номером и надеяться на контрпанч, но излишняя пассивность обернулась для него очередным переводом на землю. На этот раз Умар решил действовать в чуть более агрессивной манере, но нокаутировать противника не сумел.

Тем не менее вряд ли у кого-то могли возникнуть сомнения в его успехе. Нурмагомедов выиграл единогласным решением, причём двое судей отдали ему победу с крупным счётом (30:27, 30:26, 30:25). Умар продлил беспроигрышную серию до 15 боёв и сделал серьёзную заявку на попадание в элиту легчайшего дивизиона.

Поединок между Царукяном и Гамротом получился гораздо более напряжённым. Хотя иначе и быть не могло, ведь в октагоне встречались оппоненты примерно одного уровня и схожих навыков. Оба могли достаточно предложить в стойке, но в первую очередь славились своей борьбой. Так, российско-армянский спортсмен в среднем проводил по 2,6 тейкдауна за схватку, а поляк — три. При этом Арман занимал пятое место среди действующих бойцов промоушена по проценту пребывания в доминирующей позиции (32,7%) и шестое — по уровню контроля (39,8%). Не исключено, что в числе сильнейших оказался бы и Матеуш, но для этого необходимо провести минимум пять боёв. А у него в активе до этого вечера было лишь четыре.

Поначалу всё складывалось в пользу Царукяна. За первую пятиминутку он заблокировал четыре тейкдауна, в то время как сам преуспел, хотя закрепиться на земле ему не удалось. Изворотливый поляк выполнил перекат и вышел за спину россиянину, но ничего значимого сделать не сумел. Да и в стойке пропускал заметно больше (10:15).

Постепенно бойцы начали набирать обороты. Во втором раунде Царукян стал всё больше подключать мидл-кики, которые стали его главным оружием в этом сражении. Только за этот отрезок он несколько раз пробивал по корпусу, на что соперник отвечал лишь редкими встречными попаданиями с рук. На ногах Арман смотрелся гораздо изобретательнее: лучше двигался, неплохо резал углы и бил гораздо более акцентированно.

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Перелом наметился в третьем раунде. Царукян начал очень неплохо и попал мощным правым прямым в голову, после чего уверенно защитился от перевода. Но на третьей минуте Гамроту всё же удалось «приклеиться» к сопернику и спровоцировать клинч, а впоследствии дважды повалить Армана на канвас. Пусть закрепиться там и не получилось, главная задача была выполнена. Россиянин потерял много сил и, хотя в концовке перебил поляка, выглядел уже довольно уставшим.

До этого поединка Царукяну ни разу не доводилось проводить в клетке более 15 минут, в то время как Гамрот трижды участвовал в затяжных боях. Возможно, именно опыт титульных схваток в KSW и стал причиной того, что в чемпионских раундах поляк смотрелся свежее и понемногу начал превосходить соперника. Сначала он нанёс несколько ударов в голову и рассёк россиянину кожу под левым глазом. А затем вновь обратился к борьбе. Пусть мидл-кики во многом и позволяли Арману держаться в этом поединке, один из них стал причиной пропущенного тейкдауна. Матеуш уцепился за ногу и впоследствии уложил соперника на настил, чуть было не забрав спину.

Перед последним раундом угловые требовали от Царукяна забыть о борьбе и провести все пять минут на ногах. И хотя поначалу он чётко следовал их рекомендациям, всё же не смог удержаться от соблазна вновь осуществить попытку перевода. Та не завершилась успехом, а уже спустя 20 секунд он сам оказался на земле. Шикарный тейкдаун Гамрота позволил ему с ходу пробраться за спину, возможно, став ключевым в ходе всей схватки. Поляк вновь не придумал ничего интересного, но зато украл у россиянина минуту времени и немного энергии. В итоге Арман хоть и пытался прессинговать, но отметиться значимыми попаданиями не сумел, а за 30 секунд до гонга вновь не сумел справиться с напором Матеуша. Тот вновь затянул его в партер и окончательно склонил судей на свою сторону.

В итоге ни один из судей не встал на сторону Царукяна — 47:48, 47:48, 47:48. Арман потерпел второе поражение в UFC и не смог продлить победную серию до шести боёв. В свою очередь, Гамрот в четвёртый раз подряд взял верх и теперь наверняка попадёт в топ-10 лёгкого веса.

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