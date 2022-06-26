Нурмагомедов — о бое Гамрот — Царукян: смотрел бы такое ещё пять раундов

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал поражение россиянина Армана Царукяна от Матеуша Гамрота из Польши.

«Хотел бы посмотреть ещё пять раундов такого боя. Какой же отличный поединок», — написал Нурмагомедов в Twitter.

Польский боец победил единогласным решением судей. Поединок в лёгкой весовой категории прошёл в рамках турнира UFC Vegas 57 в Лас-Вегасе (США).

25-летний Царукян провёл 21 бой. В 18 из них он одержал победу, а в трёх потерпел поражение. Последний раз он уступал россиянину Исламу Махачеву в своём дебютном бою в UFC, после чего взял верх в пяти схватках подряд.

В активе Гамрота 21 победа и одно поражение. В октябре 2020 года поляк уступил раздельным решением грузину Гураму Кутателадзе, но затем выиграл три раза подряд.

Ранее Царукян прокомментировал поражение от Гамрота на турнире UFC в США.





