Умар Нурмагомедов после победы над Манесcом сообщил о рождении сына

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Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов после победы над американцем Нэйтоном Манессом рассказал о рождении сына.

«Это большое счастье. Родился сын, очень рад. Назвали в честь дяди Абдулманапа», — сказал боец пресс-службе UFC.

Нурмагомедов 26 июня одержал третью победу в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). 26-летний россиянин нанёс поражение Манесcу в поединке в легчайшем весе на турнире UFC 57 в Лас-Вегасе (США). Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова победил единогласным решением судей.

Теперь на счету бойца 15 побед и ни одного поражения. В активе 30-летнего Манеcса 14 побед при двух поражениях.

Абдулманап Нурмагомедов, отец бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в возрасте 57 лет в июле 2020 года после осложнений от коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов не исключил возможность перехода в полулёгкий вес.





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