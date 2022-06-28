Президент UFC Уайт прокомментировал предстоящий дебют Джонса в тяжёлом весе

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что бывший чемпион лиги в полутяжёлом весе Джон Джонс готов дебютировать в новом весе.

«Джон Джонс готов к работе. Мы ждём соперника. Это будет либо Фрэнсис, в зависимости от того, сколько ему потребуется времени на восстановление, либо Миочич», — заявил Уайт.

В своём последнем бою, который состоялся в феврале 2020 года на UFC 247, Джонс единогласным решением судей победил Доминика Рейеса. После этого американец объявил о переходе в тяжёлый вес и оставил титул, но пока не провёл ни одного поединка в новой весовой категории.

Ранее Джон Джонс пообещал бросить пить.