Тренер Царукяна — о поединке с Гамротом: Армана «обокрали»

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Тренер Армана Царукяна Сергей Торосян высказал мнение, что российского бойца засудили в поединке с поляком Матеушем Гамротом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Тренер Царукяна — о поединке с Гамротом: Армана «обокрали»
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«Обокрали. Человек выиграл этот бой, а у него забрали победу. Арман представляет Россию и Армению, его объявляют как из города Краснодар, Россия. Бой ещё и в Америке, от этого многое зависит», — приводит слова Торосяна ТАСС.

Польский боец победил единогласным решением судей. Поединок в лёгкой весовой категории прошёл в рамках турнира UFC Vegas 57 в Лас-Вегасе (США).

25-летний Царукян провёл 21 бой. В 18 из них он одержал победу, а в трёх потерпел поражение. Последний раз он уступал россиянину Исламу Махачеву в своём дебютном бою в UFC, после чего взял верх в пяти схватках подряд.

В активе Гамрота 21 победа и одно поражение. В октябре 2020 года поляк уступил раздельным решением грузину Гураму Кутателадзе, но затем выиграл три раза подряд.

Ранее Махачев высказался о поражении Царукяна в поединке с Гамротом.

 

 

 

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