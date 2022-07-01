Гребнев считает Умалатова фаворитом в поединке с Аль-Силави на PFL 6

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Российский боец AMC Fight Nights Александр Гребнев поделился мнением о поединке между Магомедом Умалатовым и Джарахом Хуссейном Аль-Силави, который пройдёт на турнире PFL 6.
Гребнев считает Умалатова фаворитом в поединке с Аль-Силави на PFL 6
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«Да, рекорд 11-0 звучит здорово. Но, как я понимаю, пока у Магомеда Умалатова не было мощных оппонентов. Да, он хороший, крепкий. Но говорить о его сильных и слабых сторонах можно будет только после серьёзного испытания. И Джарах Хуссейн Аль-Силави может стать таким. Иорданец взял верх над Глейсоном Тибау, Исмаилом Наурдиевым — а тот совсем неплох. Считаю Умалатова фаворитом грядущего поединка. Но противник у него не подарок», — рассказал Гребнев RT.

Ранее Гребнев заявил, что Магомед Магомедкеримов мог бы успешно выступать в промоушенах уровня UFC и Bellator.

 

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