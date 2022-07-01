Боец AMC Fight Nights Гребнев: Магодмедкеримов перерос уровень PFL

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Российский боец AMC Fight Nights Александр Гребнев считает, что Магомед Магомедкеримов мог бы успешно выступать в промоушенах уровня UFC и Bellator.
Боец AMC Fight Nights Гребнев: Магодмедкеримов перерос уровень PFL
  • globallookpress.com

«На мой взгляд, Магомед Магомедкеримов перерос уровень PFL и достоин шанса выступать в UFC или Bellator. Разве что мне хотелось бы посмотреть его третий бой с Рэем Купером —третьим. Мне кажется, россиянин недооценил его в реванше, поэтому и проиграл», — сказал Гребнев в беседе с RT.

Также он высказался о предстоящем поединке между Магомедкеримовым и Жоао Зеферино, который пройдёт на турнире PFL 6.

«Говоря о Жоао Зеферино — он неплохой боец. Но Магомедкеримов — спортсмен уровня UFC. Да, он не суперзрелищный, но хороший универсал и очень вязок в борьбе. Безусловно, пробелы есть. Но не думаю, что бразилец сумеет ими воспользоваться. Магомед очень здорово борется, а поражение в финале Гран-при лишь замотивирует его. Верю в его победу в этом бою. Могу ошибаться, но, скорее всего, за счёт контроля», — добавил Гребнев.

Ранее Гребнев заявил, что россиянин Арман Царукян способен победить бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

 

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