Гребнев: Царукян смог бы победить Макгрегора

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Российский боец AMC Fight Nights Александр Гребнев считает, что россиянин Арман Царукян способен победить бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конора Макгрегора.
Гребнев: Царукян смог бы победить Макгрегора
  • globallookpress.com
  • © Diego Ribas/Keystone Press Agency

«Царукян очень хорош как боец. Но в девяти из десяти боёв он проиграет Махачеву. Моё личное мнение, что он никогда не сможет перебороть или задушить его. Способен нокаутировать, но и здесь есть сомнения, ведь тот непробитый. Считаю, что Ислам просто выше уровнем. Но он правильно делает, если верит в свою победу в реванше. Любой спортсмен должен считать себя лучшим, иначе нет смысла заходить в клетку. По моему мнению, Арман уже является бойцом уровня топ-10 лёгкого веса UFC, а способен пробиться даже в пятёрку. Царукян смог бы победить Конора Макгрегора в нынешнем состоянии, Майкла Чендлера. Мне кажется, что с точки зрения функционалки он превосходит американца», — сказал Гребнев в интервью RT.

Он также считает, что Царукян справился бы и с Бенеилом Дариушем и Рафаэлем дос Аньосом из-за возраста последнего. По его словам, то же самое касается и Тони Фергюсона.

«С Чарльзом Оливейрой было бы тяжело. С Дастином Порье? Он наверняка сумел бы перевести его, но тот бы встал, а на руках американец лучше. С Джастином Гэтжи Царукян имел бы возможность затащить за счёт борцовских навыков, но в стойке Хайлайт зарубил бы его», — добавил Гребнев.

Ранее Гребнев назвал Царукяна фаворитом в поединке с поляком Матеушем Гамротом на UFC Vegas 57.  

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