Гребнев назвал фаворита в поединке Царукяна и Гамрота на UFC Vegas 57

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Российский боец AMC Fight Nights Александр Гребнев назвал россиянина Армана Царукяна фаворитом в поединке с поляком Матеушем Гамротом на UFC Vegas 57.
Гребнев назвал фаворита в поединке Царукяна и Гамрота на UFC Vegas 57
  • globallookpress.com
  • © Diego Ribas/Keystone Press Agency

«Мне кажется, Царукян и Гамрот чем-то схожи. Возможно, Арман немного лучше бьёт ногами, но руками они работают примерно на одном уровне. Оба хорошо проводят тейкдауны, но россиянин лучше контролирует на земле. У поляка я такого не заметил. Если Царукян сможет его уверенно переводить на землю и удерживать там, то выиграет. На мой взгляд, он фаворит», — сказал Гребнев в интервью RT.

Ранее Гребнев назвал спортсменов из топ-15 UFC, которых может победить Умар Нурмагомедов.

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