Гребнев назвал фаворита в поединке Царукяна и Гамрота на UFC Vegas 57
- globallookpress.com
- © Diego Ribas/Keystone Press Agency
«Мне кажется, Царукян и Гамрот чем-то схожи. Возможно, Арман немного лучше бьёт ногами, но руками они работают примерно на одном уровне. Оба хорошо проводят тейкдауны, но россиянин лучше контролирует на земле. У поляка я такого не заметил. Если Царукян сможет его уверенно переводить на землю и удерживать там, то выиграет. На мой взгляд, он фаворит», — сказал Гребнев в интервью RT.
Ранее Гребнев назвал спортсменов из топ-15 UFC, которых может победить Умар Нурмагомедов.