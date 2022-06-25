Боец AMC Fight Nights Гребнев: стилистически Умар Нурмагомедов неудобен для Яна

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Российский боец AMC Fight Nights Александр Гребнев назвал спортсменов из топ-15 Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), которых может победить Умар Нурмагомедов.
Боец AMC Fight Nights Гребнев: стилистически Умар Нурмагомедов неудобен для Яна
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  • © Chris Unger

«На мой взгляд, легче назвать тех, кто способен справиться с Нурмагомедовым. В этот список отнёс бы Генри Сехудо, возможно, Ти Джея Диллашоу. Хотя в бою с Кори Сэндхагеном тот просел уже во втором раунде. За счёт борцовской базы он вытащил тот поединок, но был перебит в стойке», — заявил Гребнев в интервью RT.

Он также объяснил, почему Пётр Ян — неудобный соперник для Умара Нурмагомедова.

«Он может победить любого. Но лично у меня есть ощущение, что стилистически Умар неудобен для Петра. В стойке тот перебоксировал бы его, но Нурмагомедов не стал бы с ним драться на ногах, а старался переводить на землю. А битва с Алджэмейном Стерлингом показала, что Ян иногда пропускает тейкдауны. Возможно, навязать борьбу Умару мог бы Марлон Вера, но тот его переборет. Гораздо интереснее было бы понаблюдать за его сражением с Мерабом Двалишвили», — добавил Гребнев.

Ранее Гребнев заявил, что Bellator не хочет видеть Токова чемпионом в среднем весе.

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