В пользу чемпионов: как Адесанья в пятый раз защитил титул, а Волкановски вновь победил Холлоуэя на UFC 276

Исраэль Адесанья одержал победу над Джаредом Каннониром в главном поединке турнира UFC 276 и в пятый раз защитил титул чемпиона в среднем весе. Нигериец полностью переиграл соперника и не позволил американцу преодолеть отметку в 100 значимых ударов. В свою очередь, Александер Волкановски в третий раз взял верх над Максом Холлоуэем и отстоял звание в полулёгком весе. Также шоу в Лас-Вегасе запомнилось поражением нокаутом Робби Лоулера, неожиданным завершением поединка с участием Шона О'Мэлли и Педра Муньоса, а также уходом из спорта Дональда Серроне.

Несмотря на отсутствие российских бойцов в списке участников турнира, UFC 276 можно смело назвать одним из самых ожидаемых за последние несколько месяцев. Ведь шоу в Лас-Вегасе запомнилось топовыми спортсменами и значимыми событиями. Особенно выделялись потенциально последний поединок в карьере Дональда Серроне, схватки с участием звёздного Шона О’Мэлли и легендарного Робби Лоулера, а также сразу две титульные битвы: Исраэлю Адесанье предстояло помериться силами с Джаредом Каннониром, а Александру Волкановски — в третий раз схлестнуться с Максом Холлоуэем.

Пятая защита Адесаньи

В главном поединке вечера на кону стоял пояс чемпиона в среднем весе. До настоящего момента Адесанья уже успел четырежды отстоять звание, и мало кто сомневался, что сумеет сделать это снова. Ведь противостоял ему Каннонир — физически сильный, но не самый мастеровитый боец. Он успел поколесить по трём весовым категориям, но успеха добился лишь в дивизионе до 83,9 кг. Однако для победы над нигерийцем ему было необходимо прыгнуть выше головы, а предпосылок к этому попросту не было. В стойке он был гораздо менее изобретателен, а также не обладал необходимыми борцовскими навыками, чтобы удержать Исраэля на полу.

И происходившее в октагоне в первых двух раундах всецело соответствовало ожиданиям. Возможно, Каннонира смутило феноменальное представление во время выхода Адесаньи, примерившего на себя образ легендарного рестлера Гробовщика (The Undertaker), но в битве тот был предельно пассивен. Если условные Йоэль Ромеро и Роберт Уиттакер хотя бы пытались давить на Исраэля, то Джаред действовал вторым номером и лишь стоял на неудобной для себя средней дистанции, становясь лёгкой мишенью для атак противника. В глаза бросалось и то, как редко сам Джаред бил по голове Исраэлю. С одной стороны, за первые десять минут он нанёс 37 ударов, но лишь семь из них пришлись по «верхнему этажу».

Также по теме Три из трёх: как Магомедкеримов и Умалатов выиграли нокаутами, а Мохнаткина — раздельным решением Магомед Умалатов в первом раунде нокаутировал Джарраха Хуссейна Аль Силави и квалифицировался в полуфинал PFL в полусреднем весе....

В оставшееся время мало что изменилось. Несмотря на то что в третьем раунде Каннониру удалось отметиться парой неплохих попаданий, перебить Адесанью он не смог ни в одной из пятиминуток. При этом особенно удивляло его нежелание работать на сближение. Первую попытку инициировать клинч он исполнил лишь на исходе 11-й минуты схватки, а добиться успеха сумел лишь в следующем отрезке. Но повторить достижение Уиттакера и перевести Исраэля на канвас у него так и не получилось. Адесанья замечательно защищался от проходов в ноги, да и американец не особо настаивал.

Оживить Каннонира не смогли даже тренеры. Перед пятым раундом они сказали ему, что он уступает со счётом 1:3, поэтому обязан попытаться выиграть досрочно. Но его хватило лишь на пару вызвавших негодование фанатов клинчей у сетки и одно неплохое попадание. Джаред так и не смог ничего поделать с таймингом и чувством дистанции Адесаньи, нанёс почти на 30 ударов меньше (90:116) и безвольно уступил. Все судьи встали на сторону Исраэля, а один не увидел превосходства претендента ни в одной из пятиминуток (50:45, 49:46 — дважды).

Адесанья укрепился на втором месте по количеству защит титула и ещё немного приблизился к достижению Андерсона Силвы. В общей сложности бразилец владел поясом 2457 дней и за это время отстоял его десять раз. И чтобы сделать ещё один шаг к рекорду, Исраэлю, скорее всего, предстоит сразиться с Алексом Перрейрой, которому он дважды проиграл по правилам кикбоксинга, причём во втором случае — нокаутом. На UFC 276 тот всего за 156 секунд разобрался с Шоном Стриклендом и получил бонус за «Выступление вечера». Левым хуком он поймал того на контратаке, а добил правым прямым.

Трилогия Волкановски и Холлоуэя

В отличие от Адесаньи, чемпиону UFC в полулёгком весе лишь предстояло выйти на чистое второе место по числу защит. И для этого ему было необходимо вновь брать верх над тем, с кем он делил эту строчку. Но не только это делало третий поединок между Александром Волкановски и Максом Холлоуэем столь долгожданным. Для американца поражение вполне могло означать конец карьеры в дивизионе до 65,8 кг и переход в лёгкую категорию.

Главная же интрига заключалась в том, что именно предпримет Холлоуэй, чтобы наконец взять верх над Волкановски. Ранее они уже встречались дважды, и оба раза судьи встали на сторону австралийца. Во втором случае решение было довольно спорным, но сути дела это не меняло. Александер оставался крайне неудобным оппонентом для бывшего короля дивизиона и пока ни разу не позволил ему реализовать свой план на бой. Подтверждением тому был хотя бы тот факт, что рекордсмен по количеству значимых ударов за схватку (445) ни разу не смог не только перебить австралийца, но и добраться до отметки в 150 попаданий в очных дуэлях.

Не произошло этого и на UFC 276. Волкановски был быстрее, острее, точнее и вновь не позволил Холлоуэю создать себе по-настоящему серьёзных проблем. Даже Брайан Ортега был ближе к победе над действующим чемпионом, когда трижды ловил того на удушающий. Макс же хоть и имел возможность работать на средней дистанции, вечно был на шаг позади. Александер предугадывал все его действия и сразу же отвечал.

В итоге именно третья победа Волкановски над Холлоуэем получилась наиболее разгромной и не оставила никаких сомнений в том, кто достоин звания чемпиона. Александер не просто переиграл, а избил претендента, лишним свидетельством чему было огромное рассечение на его левой брови. И это не считая колоссальной разницы по количеству точных попаданий — самой большой в рамках их противостояния (199:127).

Поражения ветеранов и несостоявшийся бой О'Мэлли

Помимо прочего, турнир в Лас-Вегасе запомнился сразу двумя крупными проигрышами бывших звёзд промоушена. Несколько лет назад Робби Лоулер владел титулом в полусреднем весе, а Дональд Серроне находился в шаге от пояса в лёгком, но сейчас оба были на спаде. В преддверии этого шоу они имели в пассиве по пять поражений в последних шести схватках, а очередная неудача могла подвести черту под их карьерами.

В итоге оба уступили во втором раунде, при этом особенно обидно за Лоулера. В отличие от Серроне, он здорово смотрелся в клетке и долгое время справлялся с невероятно активным Брайаном Барбареной. Тот постоянно атаковал, но Робби был точнее и даже несколько раз потряс противника. Особенно ему в этом помогли нестандартные движения руками, отдалённо напоминавшие элементы из китайского боевого искусства вин-чун.

Сам Лоулер тоже пропускал довольно много, и одно из попаданий стало роковым. Барбарена попал локтем, после чего обрушил на соперника шквал ударов. Рефери Марк Смит посчитал, что экс-чемпион находится в стоячем нокауте, и остановил битву. И хотя Робби вновь проиграл, небольшой компенсацией для него наверняка станет денежный бонус за «Бой вечера» — пятый в карьере.

Также по теме Жертвы глобализации смешанных единоборств: почему гегемония США в UFC подошла к концу В последние годы позиции США в Абсолютном бойцовском чемпионате заметно ослабли. Лидирующие позиции в своих дивизионах UFC занимают...

Серроне же выступил гораздо менее успешно. Он с трудом продержался первый раунд, где чуть было не попался в сети мастера болевых Джима Миллера, но во втором всё же был вынужден постучать. Попытка хай-кика обернулась падением, чем мгновенно воспользовался соперник. Дональд оказался заперт в гильотине и не смог выбраться. Ковбой потерпел 17-е поражение, после чего объявил об уходе из спорта. Примечательно, что несколько минут назад то же самое сделала Джессика Ай, не сумевшая взять верх четвёртый раз подряд.

Что касается Миллера, то он не только реваншировался за проигрыш восьмилетней давности, но и установил рекорд Абсолютного бойцовского чемпионата по числу побед. На его счету стало 24 выигранных боя — на один больше, чем у Андрея Орловского и того же Серроне.

В свою очередь, выступление Педро Муньоса завершилось неудачей. 35-летний ветеран очень неплохо начал поединок с восходящей звездой легчайшего веса Шоном О’Мэлли. Он предпочёл не пытаться попасть по голове долговязого оппонента, а сосредоточить всё внимание на его ногах. Ведь ранее проблемы с ними уже становились причиной его фиаско. В 2020 году Шугар получил травму во время сражения с Марлоном Верой и позволил тому одержать досрочную победу. А ведь была ещё дуэль с Андре Сухамтатом, в ходе которой тот с трудом передвигался по клетке.

За два неполных раунда Муньос нанёс 26 значимых ударов и все по нижним конечностям противника. Плацдарм для будущей победы был готов, но произошёл несчастный случай. В одном из эпизодов он получил тычок в глаз и не смог продолжить сражение. Судя по всему, Педро надеялся, что действия О’Мэлли сочтут преднамеренными и дисквалифицируют его, однако рефери посчитал иначе. Схватка была признана несостоявшейся, что вряд ли пойдёт на руку Педро. Шон вполне может отказаться от повторной встречи с бразильцем и согласиться помериться силами с Петром Яном.