Волкановски заявил о желании стать чемпионом в двух весовых категориях UFC

Австралийский боец смешанных единоборств Александр Волкановски одержал третью победу над американцем Максом Холлоуэем на турнире UFC 276 в полулёгком весе.

«Я только что доказал вам, что хочу быть в этом октагоне как можно дольше. Хочу стать двукратным чемпионом и бороться за титул в лёгком весе», — заявил спортсмен после боя.

Поединок в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершился победой Волкановски единогласным решением судей — 50:45, 50:45, 50:45. Таким образом, он провёл защиту титула в полулёгком весе. Это их третья очная встреча, во всех трёх поединках победу праздновал австралиец.

Ранее Волкановски повторил достижение Хабиба Нурмагомедова в UFC.