Волкановски одержал третью победу над Холлоуэем на UFC 276

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В рамках титульного поединка на турнире UFC 276 в полулёгком весе австралиец Александр Волкановски одержал победу над американцем Максом Холлоуэем.

Поединок в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершился победой Волкановски единогласным решением судей — 50:45, 50:45, 50:45. Таким образом, он провёл защиту титула в полулёгком весе. Это их третья очная встреча, во всех трёх поединках победу праздновал австралиец.

В своём активе Волкановски имеет 24 победы при единственном поражении. Холлоуэй потерпел седьмую неудачу за карьеру при 23 победах.

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