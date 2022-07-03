Американский боец смешанных единоборств Дональд Серроне объявил о завершении карьеры после поражения на турнире UFC 276 от соотечественника Джима Миллера.

«Пора откланяться. Я должен чувствовать момент, когда это сделать. Позади адская карьера. Надеюсь, однажды я попаду в Зал славы. Большое спасибо, UFC», — заявил боец.

Миллер на турнире UFC 276 в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» победил Серроне, применив приём сабмишна. Дональд сдался после гильотины.

Для американца это поражение стало 17-м, он также в своём активе имеет 36 побед.

Ранее Перейра нокаутировал Стриклэнда в первом раунде на турнире UFC 276.