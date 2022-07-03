Холлоуэй доставлен в больницу после боя с Волкановски на UFC 276
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Холлоуэй не сможет принять участие в пресс-конференции. После боя американец был доставлен в больницу.
Поединок в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершился победой Волкановски единогласным решением судей — 50:45, 50:45, 50:45. Таким образом, он провёл защиту титула в полулёгком весе. Это их третья очная встреча, во всех трёх поединках победу праздновал австралиец.
Ранее Волкановски заявил о желании стать чемпионом в двух весовых категориях UFC.