Холлоуэй доставлен в больницу после боя с Волкановски на UFC 276

Австралийский боец смешанных единоборств Александр Волкановски одержал третью победу над американцем Максом Холлоуэем на турнире UFC 276 в полулёгком весе.

Холлоуэй не сможет принять участие в пресс-конференции. После боя американец был доставлен в больницу.

Поединок в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершился победой Волкановски единогласным решением судей — 50:45, 50:45, 50:45. Таким образом, он провёл защиту титула в полулёгком весе. Это их третья очная встреча, во всех трёх поединках победу праздновал австралиец.

Ранее Волкановски заявил о желании стать чемпионом в двух весовых категориях UFC.