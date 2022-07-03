Адесанья победил Каннонира на UFC 276 и в пятый раз защитил титул

В главном событии турнира UFC 276 чемпион среднего дивизиона новозеландец Исраэль Адесанья одержал победу над американцем Джаредом Каннониром.

Поединок в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» продлился все пять раундов и завершился победой Адесаньи единогласным решением судей — 49:46, 49:46, 50:45. Таким образом, он в пятый раз защитил титул чемпиона UFC.

Адесанья одержал 23-ю победу в карьере при единственном поражении. В то время как Каннонир в своём активе имеет 15 удачных поединков при шести проигрышах.

Ранее Волкановски одержал третью победу над Холлоуэем на UFC 276.