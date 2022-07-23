О'Мэлли считает, что у Яна нет слабых мест

Американский боец Шон О'Мэлли оценил своего следующего соперника, россиянина Петра Яна.

«Я бы сказал, что у Яна черный пояс по боям. Он на высочайшем уровне. Меня заряжает тот факт, что я выйду и буду биться с парнем, который, на мой взгляд, входит в топ-5 бойцов вне весовой категории. Я бы не сказал, что у него есть слабые места, поэтому я так заряжен на этот бой», — сказал О'Мэлли на пресс-конференции на YouTube-канале промоушена.

Поединок между Яном и О'Мэлли состоится 22 октября на «Этихад Арене» на турнире UFC 280 в Абу-Даби.

10 апреля 29-летний боец потерпел поражение от чемпиона UFC в легчайшем весе Алджэмейна Стерлинга. Россиянин проиграл третий раз в карьере при 16 победах.

Ранее Шон Кобер, тренер Яна по физподготовке, поделился ожиданиями от поединка с О'Мэлли.