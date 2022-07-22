Тренер Яна: поединок с О'Мэлли позволит Петру показать себя совершенно новой аудитории

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Шон Кобер, тренер Петра Яна по физподготовке, поделился ожиданиями от поединка россиянина с американцем Шоном О'Мэлли.
Тренер Яна: поединок с О'Мэлли позволит Петру показать себя совершенно новой аудитории
  • Gettyimages.ru
  • © Jeff Bottari

«Для Шона этот бой станет большим шагом наверх, а для Петра — большим риском. Но этот поединок также позволит Яну показать себя совершенно новой аудитории, ведь у О'Мэлли большая фанбаза. Сильные стороны О'Мэлли — это его рич, скорость и точность. Шон представляет большую опасность, когда находится на дальней дистанции и использует свой рич для контратак», — цитирует Кобера Metaratings.

По его словам, если Яну удастся идти вперёд и постоянно поддавливать и срезать углы американскому бойцу при попытках уйти от сетки, то у россиянина будет возможность атаковать и набрасывать удары, пока О'Мэлли будет пытаться вернуться в центр октагона.

«Не думаю, что Пётр поменяет что-то в своем стиле, он всё так же будет прессинговать. Этот бой будет трёхраундовым, так что Ян выжмет всё из этих 15 минут: он начнёт атаковать с первых же секунд боя», — добавил наставник.

Поединок между Яном и О'Мэлли состоится 22 октября на «Этихад Арене» на турнире UFC 280 в Абу-Даби.

10 апреля 29-летний боец потерпел поражение от чемпиона UFC в легчайшем весе Алджэмейна Стерлинга. Россиянин проиграл третий раз в карьере при 16 победах.

Ранее американский боец UFC Генри Сехудо обратился к О'Мэлли перед его поединком с Яном.

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