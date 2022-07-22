Сехудо рассказал О'Мэлли, как победить Яна

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Генри Сехудо обратился к своему соотечественнику Шону О'Мэлли перед его поединком с бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе россиянином Петром Яном.

«Эй, Шон О'Мэлли, я думал, мы будем драться! Но я понимаю, в поединке с Петром Яном у тебя больше шансов победить. Вот тебе бесплатный совет: у тебя будет шанс выиграть этот бой, если ты будешь использовать свой грэпплинг», — написал Сехудо в соцсетях.

Поединок между Яном и О'Мэлли состоится 22 октября на «Этихад Арене» на турнире UFC 280 в Абу-Даби.

10 апреля 29-летний боец потерпел поражение от чемпиона UFC в легчайшем весе Алджэмейна Стерлинга. Россиянин проиграл третий раз в карьере при 16 победах.

3 июля на UFC 276 бой О'Мэлли и Педро Муньоса признан несостоявшимся из-за того, что американский спортсмен непреднамеренно попал пальцем сопернику в глаз.

Ранее Сехудо высказался о победе азербайджанского бойца смешанных единоборств Рафаэля Физиева над Рафаэлем дос Аньосом в поединке UFC.